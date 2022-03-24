Українські депутати проголосували за збільшення покарання за колабораціонізм. За співпрацю з ворогом можна опинитися у в'язниці на строк від 10 до 12 років.

Верховна Рада посилила відповідальність за колабораціонізм. Зокрема депутати внесли зміни у Статтю 111-2.

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Колабораціонізм та відповідальність

Згідно з прийнятими змінами, колабораціонізмом вважаються умисні дії, направлені на допомогу державі-агресору, її збройним формуванням або окупаційній адміністрації вчинені громадянином України, іноземцем або особою без громадянства.

Забороняється будь-яка співпраця з агресором: передавання ресурсів, обмін інформацією, підтримка та реалізація рішень.

Тепер колабораціонізм карається позбавленням волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

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