Верховна Рада посилила відповідальність за колабораціонізм
Джерело:телеграм Олексія Гончаренка
Українські депутати проголосували за збільшення покарання за колабораціонізм. За співпрацю з ворогом можна опинитися у в'язниці на строк від 10 до 12 років.
Верховна Рада посилила відповідальність за колабораціонізм. Зокрема депутати внесли зміни у Статтю 111-2.
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Колабораціонізм та відповідальність
Згідно з прийнятими змінами, колабораціонізмом вважаються умисні дії, направлені на допомогу державі-агресору, її збройним формуванням або окупаційній адміністрації вчинені громадянином України, іноземцем або особою без громадянства.
Забороняється будь-яка співпраця з агресором: передавання ресурсів, обмін інформацією, підтримка та реалізація рішень.
Тепер колабораціонізм карається позбавленням волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.
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