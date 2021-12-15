Верховна Рада ухвалила закон про авторське право

Парламентарі 15 грудня схвалили зміни до закону "Про ефективне управління майновими правами у сфері авторського права". Документ підтримали 253 нардепи.

Як голосували політики

Проти внесення змін до закону виступили 8 парламентарів. Утрималися – 43.

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Метою закону є розблокувати діяльність організацій колективного управління у сферах публічного виконання та публічного сповіщення музичних недраматичних творів. А також уникнути негативних наслідків припинення сплати роялті для українських та світових митців,

– мовиться у повідомленні.

Що передбачає закон №5572

Документ дозволяє зареєстрованим організаціям колективного управління здійснювати добровільне управління майновими правами правовласників. Крім того, вони мають укласти договір з користувачами на умовах тарифу.

Ці умови визначатиме організація без застосування тарифів щодо творів, включених до каталогу. Однак не довше ніж 60 днів з дня публікації на офіційному сайті установи оголошення про встановлення тарифу у відповідній сфері за результатами узгодження шляхом переговорів або визначеного судом.

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Найбільша у світі музична компанія "Юніверсал" може подати до суду на Україн у з вимогою відшкодувати втрати через невиконання зобов'язань, що прописані в договорі про асоціацію з ЄС. Мовиться про обов'язок реформувати колективне управління та збір роялті авторів, яких представляє компанія.

Повний текст публікації телеграм-каналу Верховної Ради:

Прийнято Закону України про внесення змін до Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" щодо забезпечення збору доходу від прав організаціями колективного управління (№ 5572).

Метою Закону є розблокування діяльності організацій колективного управління у сферах публічного виконання та публічного сповіщення музичних недраматичних творів, уникнення негативних наслідків припинення сплати роялті для українських митців та світової авторської спільноти.