Верховна Рада ухвалила закон про авторське право
Джерело:твітер Верховної Ради
Парламентарі 15 грудня схвалили зміни до закону "Про ефективне управління майновими правами у сфері авторського права". Документ підтримали 253 нардепи.
Як голосували політики
Проти внесення змін до закону виступили 8 парламентарів. Утрималися – 43.
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Метою закону є розблокувати діяльність організацій колективного управління у сферах публічного виконання та публічного сповіщення музичних недраматичних творів. А також уникнути негативних наслідків припинення сплати роялті для українських та світових митців,
– мовиться у повідомленні.
Що передбачає закон №5572
Документ дозволяє зареєстрованим організаціям колективного управління здійснювати добровільне управління майновими правами правовласників. Крім того, вони мають укласти договір з користувачами на умовах тарифу.
Ці умови визначатиме організація без застосування тарифів щодо творів, включених до каталогу. Однак не довше ніж 60 днів з дня публікації на офіційному сайті установи оголошення про встановлення тарифу у відповідній сфері за результатами узгодження шляхом переговорів або визначеного судом.Зверніть увагу! Найбільша у світі музична компанія "Юніверсал" може подати до суду на Україну з вимогою відшкодувати втрати через невиконання зобов'язань, що прописані в договорі про асоціацію з ЄС. Мовиться про обов'язок реформувати колективне управління та збір роялті авторів, яких представляє компанія.
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Повний текст публікації телеграм-каналу Верховної Ради:
Прийнято Закону України про внесення змін до Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" щодо забезпечення збору доходу від прав організаціями колективного управління (№ 5572).
Метою Закону є розблокування діяльності організацій колективного управління у сферах публічного виконання та публічного сповіщення музичних недраматичних творів, уникнення негативних наслідків припинення сплати роялті для українських митців та світової авторської спільноти.