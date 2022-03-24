Верховна Рада закликала світ допомогти зупинити агресію Росії проти України

Вже п'ятий тиждень Україна бореться за свою незалежність проти російських окупантів. Верховна Рада України звернулася до міжнародних організацій, парламентів та урядів із відповідним закликом. На засіданні 24 березня, парламент ухвалив постанову №7188.

Створити безпольотну зону над Україною, посилити санкції проти РФ і Білорусі, невідкладно надати Україні літаки МіГ-29 та Су-25 і системи ППО, створити та наповнювати коштами Фонд повоєнної відбудови та відновлення України, ухвалити заяви про підтримку невідкладного надання Україні статусу держави – кандидата на членство у Європейському Союзі – є основними моментами у заклику України.

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Українські депутати закликали представників ООН, Єврокомісії, Європарламент, парламенти та уряди держав-членів ЄС, НАТО, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей:

Створити безпольотну зону над Україною.

Уряд України просить негайно вжити дієвих заходів для створення безпольотної зони над Україною.

Посилити санкції проти Росії та Білорусі

Ухвалити на рівні національних парламентів резолюції з вимогами до урядів своїх держав посилити санкції проти держави-агресора і терориста Російської Федерації, а також Республіки Білорусь. Нагадаємо, що військові досі продовжують активно переміщувати російську та білоруську техніку по території Білорусі. Зокрема її накопичують вздовж кордону з Україною.

Основні вимоги:

відмовитись від імпорту російської нафти, газу, вугілля та електроенергії;

заборонити торгівлю з РФ і РБ;

закрити порти та повітряний простір для літаків і кораблів РФ;

повністю зупинити міжнародне транспортне сполучення з РФ;

виключити її з усіх міжнародних та міжпарламентських організацій, асамблей, асоціацій, міжнародних спортивних федерацій тощо;

включити РФ до чорного списку FATF та виключити з держав-членів FATF;

притягнути винних у воєнних злочинах та злочинах проти людяності до невідворотної відповідальності, включно з вищим військовополітичним керівництвом РФ).

Невідкладно надати Україні літаки МіГ-29 та Су-25 і системи ППО

Верховна Рада закликає партнерів невідкладно передати Україні літаки МіГ-29 та Су-25, які є у наявності у держав-членів НАТО, а також систем протиповітряної оборони (типу "земля-повітря"), зокрема С-300 та інших подібних систем; збільшення поставок іншого сучасного озброєння.

Міжнародний Фонд повоєнної відбудови та відновлення України

Створити і наповнити реальним коштами міжнародного Фонду повоєнної відбудови та відновлення України, в тому числі за рахунок конфіскації активів та коштів РФ, її фізичних та юридичних осіб, щодо яких запроваджено санкції через вторгнення в Україну.

Статус України – кандидата на членство у Європейському Союзі

Ухвалити окремі заяви про підтримку невідкладного надання Україні статусу держави – кандидата на членство у Європейському Союзі.

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