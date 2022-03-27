Верховна Рада заявила, що відкриття офісу МКЧХ у Ростові легітимізує депортацію українців

Міжнародний комітет Червоного Хреста днями звернувся до російського МЗС за дозволом відкрити свій офіс в Ростові-на-Дону. Це потрібно нібито для ефективнішої роботи на Сході України.

Втім, очевидно, що Росія використала Червоний Хрест. Україна негативно відреагувала на таке бажання.

До теми Розгортають офіс в місті країни-вбивці, – у Львівській ОВА розкритикували Червоний Хрест

Відкриття офісу МКЧХ у Ростові легітимізує депортацію українців

Так, зараз Комітет з питань прав людини виступив категорично проти того, щоб Міжнародне товариство Червоного Хреста відкривало офіс в Ростові-на-Дону.

Зазначене не тільки сприятиме легітимізації "гуманітарних коридорів" на території Російської Федерації, а й стане своєрідною підтримкою для примусового викрадення громадян України та вивезення їх на територію держави-агресора,

– йдеться в повідомлені.

Комітет також закликає керівництво Міжнародного товариства Червоного Хреста змінити своє рішення та не підтримувати примусове вивезення українців на територію ворога.

Дивна позиція Червоного хреста

Нагадаємо, що голова Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер просить російську владу дозволити відкрити офіс у Ростові-на-Дону, щоб надавати там гуманітарну допомогу мирним жителям, які втікають із гарячих точок в Україні.

Натомість українці масово закликають припинити підтримувати Міжнародний комітет Червоного Хреста (ICRC) та не надсилати пожертви організації.

Крім того, українська влада просить Червоний Хрест вивезти тисячі тіл окупантів до Росії, адже російська влада не повідомляє своїм громадянам про людські втрати у війні проти України.

До речі – Україна виступає проти відкриття офісу Червоного Хреста у Ростові: дивіться відео