Верховна Рада звернеться до ООН, ОБСЄ і ПАРЄ через ескалацію Росії

Верховна Рада України може ухвалити рішення про звернення до ООН, ОБСЄ і ПАРЄ, НАТО, а також парламентів всього світу. Причина – загроза вторгнення Росії.

Про це повідомив під час засідання погоджувальної ради спікер Руслан Стефанчук, інформує 24 канал. Він закликав громадян України, включно з народними депутатами, не піддаватись паніці.

До теми Єдність та спокій, – спікер Стефанчук звернувся до українців

Ініціатори звернення – керівництво парламенту

Найближчим часом буде зареєстрована вже підписана ініціаторами постанова Верховної Ради за авторством керівництва парламенту про звернення до ООН, Європарламенту, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, ПА НАТО, ОЧЕС (Організації Чорноморського економічного співробітництва) та парламентів усього світу у зв'язку з ескалацією Росії,

– повідомив Стефанчук.

Спікер закликав включати постанову до порядку денного. Також Стефанчук порадив профільному комітету зібратись якнайшвидше, аби розглянути документ.

Парламент працюватиме у штатному режимі

Голова ВРУ запевнив, що парламент працюватиме у штатному режимі. За потреби нардепи працюватимуть 24/7. Саме тому Стефанчук звернувся до лідерів фракцій та груп, аби забезпечили за необхідності присутність народних обранців.

Стефанчук повідомив, що 12 лютого відбулась зустріч з представниками уряду та ЗСУ. 14 лютого відбудеться ще одна така нарада задля оцінки безпекової ситуації.

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Напередодні Стефанчук звернувся до українців: коротко

У зверненні, опублікованому на сайті ВРУ, спікер закликав зберігати спокій та підтримувати ЗСУ й дипломатів.

Політик наголосив, що найбільше Україні допоможе те, що кожен ефективно працюватиме на своєму місці.

У зверненні Стефанчук анонсував, що керівництво Ради, голови фракцій зберуться на засідання з представниками силових органів, а також економічного блоку .

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