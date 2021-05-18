Верховна Рада звільняє міністрів: онлайн-трансляція засідання

Народні депутати 18 травня зібралися на позачергове засідання. Парламентарі розглянуть питання відставки 3 міністрів – Максима Степанова, Владислава Криклія та Ігоря Петрашка.

Засідання розпочалося о 16:00. Народні депутати планують відставити міністрів охорони здоров'я, інфраструктури та економіки.

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Найперше Верховна Рада заслухає звіти міністрів, яких планують звільнити.

Що відомо про відставку міністрів

Очільник Міністерства інфраструктури Криклій та глава Мінекономіки Петрашка написали заяви про звільнення за власним бажанням.

Водночас міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що він цього робити не буде. Тому прем'єр Денис Шмигаль сам звернувся у Раду з проханням звільнити чиновника. До речі, за словами лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, головна причина відставки Степанова – провал вакцинації.

Кого можуть призначити на вакантні посади

Міністром економіки може стати очільник податкової Олексій Любченко,

міністром інфраструктури – керівник "Укравтодору" Олександр Кубраков,

міністром охорони здоров'я – головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Зауважимо, Верховна Рада голосуватиме за призначення нових міністрів у четвер, 20 травня.

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