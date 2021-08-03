Аятолла Алі Хаменеї, верховний лідер Ірану, затвердив нового президента країни Ібрагіма Раїсі. Церемонія відбулася в умовах дотримання протоколів в сфері охорони здоров'я.

Інавгурацію Раїсі планують провести в іранському парламенті. Вона відбудеться вже 5 серпня 2021 року.

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"Я підтримую перемогу досвідченого, невтомного, компетентного, популярного вченого Худжат аль-Іслам валь-муслімін Саїд Ібрахіма Раїсі, і я призначаю його президентом Ісламської Республіки Іран", – сказав Хаменеї.

Водночас представник президії меджлісу Ірану Незам ад-Дін Мусаві повідомив, що на церемонії інавгурації присутніми будуть 115 представників від 73 держав, зокрема мовиться про:

10 президентів;

20 спікерів парламенту;

11 глав МЗС;

10 інших міністрів;

послів президентів;

парламентські делегації.

В Ірані президентські вибори, на яких перемогу здобув Ібрагім Раїсі, відбулися ще 18 червня. Явка на виборах була рекордно низькою для країни.

Що відомо про Ібрагіма Раїсі

На посту президента Ібрагім Раїсі змінить Хасана Роухані, який підтримував ядерну угоду із Заходом. Новий президент країни отримав релігійну освіту.

У 2014 – 2016 роках він очолював генеральну прокуратуру Ірану. У 2017 році Раїсі участь в президентських виборах, але не зміг набрати необхідної для перемоги кількості голосів.