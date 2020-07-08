У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)". Документ передали на розгляд керівництву парламенту.

Рада має призначити вибори за 90 днів до проведення

Документ надійшов до Верховної Ради 8 липня. Про це повідомляє сайт парламенту.

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Наразі текст постанови не оприлюднений. Авторами документа є члени комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Зазначимо, що спікер Дмитро Разумков звернувся до парламентарів та, зокрема, керівників профільних комітетів з проханням зайнятись питанням місцевих виборів. Згідно з законом, парламент зобов'язаний призначити вибори за 90 днів до дати їх проведення.

Що відомо про місцеві вибори у 2020 році