У Верховній Раді зареєстрували постанову про місцеві вибори 2020
У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)". Документ передали на розгляд керівництву парламенту.
Рада має призначити вибори за 90 днів до проведення
Документ надійшов до Верховної Ради 8 липня. Про це повідомляє сайт парламенту.
До теми Це неможливо, – Арахамія спростував чутки про перенесення місцевих виборів
Наразі текст постанови не оприлюднений. Авторами документа є члени комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
Зазначимо, що спікер Дмитро Разумков звернувся до парламентарів та, зокрема, керівників профільних комітетів з проханням зайнятись питанням місцевих виборів. Згідно з законом, парламент зобов'язаний призначити вибори за 90 днів до дати їх проведення.
Що відомо про місцеві вибори у 2020 році
- Місцеві вибори в Україні повинні відбутись 25 жовтня 2020 року.
- На них обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад.
- Участь зможуть взяти лише ті населені пункти, які сформували органи місцевого самоврядування.
- Місцеві вибори пройдуть за новим принципом. Виборці голосуватимуть за кандидата за відкритим списком. Зразок нового бюлетеня уже продемонстрували нардепи від "Слуги народу".
- Раніше ЦВК просила Кабмін та Верховну Раду виділити гроші на місцеві вибори у жовтні 2020 року. На проведення голосування не вистачає понад мільярда гривень.