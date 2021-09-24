Верховний суд поновив ще одного "суддю Майдану"

Касаційний адміністративний суд Верховного суду визнав незаконним звільнення колишнього голови Дарницького райсуду Києва Сергія Пойди. Раніше він позбувся посади через те, що під час Євромайдану він виносив неправомірні рішення про арешт затриманих активістів.

Судді ухвалили таке рішення, погодившись із доводами позивача. Сам Пойда заявив про порушення процедури в Раді.

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Річ у тім, що суддя Пойда був відсутній на засіданні парламенту при розгляді питання про його звільнення. Враховуючи ці порушення, ВС задовольнив позов ексголови Дарницького суду, скасувавши постанову парламенту про його звільнення.

Що відомо про звільнення Пойди

Колишній служитель Феміди очолював Дарницький суд з липня 2012 року і був звільнений рішенням Верховної ради 29 вересня 2016 року. Його відправили у відставку за порушення присяги.

Підставою для звільнення стало те, що під час Євромайдану він виносив неправомірні рішення про арешт затриманих активістів. Вища рада юстиції угледіла в цьому порушення присяги та рекомендувала парламенту звільнити Пойду з посади.