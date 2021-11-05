Виправдувальний вирок ексдиректору Запорізького титано-магнієвого комбінату Володимиру Сиваку скасували. Відповідне рішення ухвалив Касаційний кримінальний суд.

В апеляційній палаті ВАКС відбудеться повторний розгляд справи. Деталей наразі не розкривають.

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Версія обвинувачення

У версії обвинувачення мовиться, що компанія-співвласник Tolexis Trading Limited виділила гроші для модернізації виробництва ТОВ "ЗТМК". Мовиться про суму у розмірі 880 мільйонів гривень.

Водночас Сивак зловживав службовим становищем. Він начебто розтратив 492 мільйона гривень. Їх перерахували на користь третіх осіб.

Зокрема, гроші, які мали витратити на модернізацію, натомість спрямували на рахунки ДП "ЗТМК". Це зробили з метою заборгованості останнього перед ВАТ "Запоріжжяобленерго", ПАТ "Холдингова компанія "Енергомережа" і ТОВ "Сінтез Ресурс".

Також ТОВ "ЗТМК" погасило заборгованість ДП "ЗТМК" за кредитним договором перед банком Надра та прострочену заборгованість ДП "ЗТМК" за використану електроенергію від ВАТ "Запоріжжяобленерго".

Тоді як останній платіж мала здійснити компанія Tolexis Trading Limited за умовами, передбаченими договором заснування ТОВ "ЗТМК",

– мовиться у повідомленні.

ВАКС відправив корупціонера у в'язницю

Антикорупційний суд відправив у в'язницю екскерівника філії АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України".

Відповідне рішення ухвалили 28 жовтня.

Строк реального покарання зменшили з 6 років в'язниці до 3,5 років.

У НАБУ наголосили, що "такий вирок ВАКС вкотре підтверджує, що інститут угод в Україні дійсно працює. Розуміючи невідворотність покарання, викриті посадовці визнають свою вину, укладають угоду, відшкодовують збитки або надають цінні покази, за що й отримують менш суворе покарання".

Допис NABU Daily by Олег Новіков

Верховний суд скасував виправдувальний вирок ексдиректору ЗТМК Сиваку

Касаційний кримінальний суд скасував виправдувальний вирок колишньому директору Запорізького титано-магнієвого комбінату Володимиру Сиваку. Судді призначили повторний розгляд справи в апеляційній палаті ВАКС.

За версією обвинувачення, впродовж 2014 – 2015 років на модернізацію виробництва ТОВ "ЗТМК", відповідно до договору про заснування, компанія-співвласник Tolexis Trading Limited виділила 880 мільйони гривень. Однак, Сивак, зловживаючи службовим становищем та увійшовши у змову з групою осіб, вчинив розтрату 492 мільйона гривень, перерахувавши їх на користь третіх осіб. Зокрема, замість фінансування видатків на модернізацію, кошти спрямовано на рахунки ДП "ЗТМК" з метою погашення заборгованості останнього перед ВАТ "Запоріжжяобленерго", ПАТ "Холдингова компанія "Енергомережа" і ТОВ "Сінтез Ресурс".

Крім цього ТОВ "ЗТМК" погасило заборгованість ДП "ЗТМК" за кредитним договором перед банком Надра та прострочену заборгованість ДП "ЗТМК" за використану електроенергію від ВАТ "Запоріжжяобленерго". Тоді як останній платіж мала здійснити компанія Tolexis Trading Limited за умовами, передбаченими договором заснування ТОВ "ЗТМК".