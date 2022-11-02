Верховний Суд визнав результати конкурсу на посаду голови Держкіно законними

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду поставив крапку у справі про очільника Державного агентства України з питань кіно. Відповідне рішення було ухвалено ще 16 вересня.

Усі три судові інстанції – Окружний адміністративний суд Києва, Шостий апеляційний адміністративний суд і Верховний Суд – визнали результати конкурсу законними.

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Скасувати результати конкурсу на посаду голови Державного агентства України з питань кіно вимагала одна з учасниць конкурсу – генпродюсер Одеського кінофестивалю Юлія Сінькевич.



Юлія Сінькевич / Фото Cutinsight

Її претензії до Комісії з питань вищого корпусу державної служби та Національного агентства України з питань державної служби суди відхилили як необґрунтовані.

Нагадаємо, в 2019 році вперше відбувся конкурс на посаду голови Держкіно. На нього подалися 13 кандидатів. Вони проходили:

тестування на знання законодавства,

англійської мови,

ситуативного мислення та лідерських якостей.

Юлія Сінькевич не змогла пройти співбесіду в Нацагентстві держслужби. Сінькевич брала участь у першому конкурсі, який залишився без переможця та було оголошено про новий конкурс.

Рішення суду вищої інстанції є остаточним і оскарженню не підлягає.