Верховний Суд залишив Пукача за ґратами довічно за вбивство Гонгадзе

2 липня 2021 , 15:33
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Джерело:

Детектор Медіа

ВСУ відхилив касаційну скаргу захисту колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача. Його вирок – довічне ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе залишили без змін.

Про таке рішення суду повідомила адвокатка Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко. Касаційну скаргу у суді розглядали ще з 2019 року.

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Пукача засудили ще у 2013 році

Підготовче засідання у справі відбулось у грудні 2019 року. Суд першої інстанції, своєю чергою, оголосив вирок ще 8 років тому. З 17 червня 2021 року судді перебували у нарадчій кімнаті і тепер ухвалили рішення: скаргу адвокатів Пукача відхилити.

Коротко про вирок для Олексія Пукача

  • До довічного позбавлення волі ексчиновника МВС засудили 29 січня 2013 року.
  • Йому також заборонили займати державні посади та конфіскували майно.
  • Першу апеляційну скаргу адвокатів розглянули ще у 2016 році і залишили вирок без змін.

Георгій Гонгадзе зник у 2000 році

Журналіст та засновник "Української правди" Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У листопаді знайшли обезголовлене тіло у лісі на Київщині. Лише у 2009 році виявили рештки голови Гонгадзе.

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За вбивство Гонгадзе засудили Пукача та кількох співробітників міліції – Миколу Протасова, Валерія Костенка та Олександра Поповича.

Це важливо! Замовників вбивства журналіста досі не названо правоохоронними органами та не притягнуто до відповідальності.
Автор: Ірина Пундор