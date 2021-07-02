Верховний Суд залишив Пукача за ґратами довічно за вбивство Гонгадзе

ВСУ відхилив касаційну скаргу захисту колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача. Його вирок – довічне ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе залишили без змін.

Про таке рішення суду повідомила адвокатка Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко. Касаційну скаргу у суді розглядали ще з 2019 року.

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Пукача засудили ще у 2013 році

Підготовче засідання у справі відбулось у грудні 2019 року. Суд першої інстанції, своєю чергою, оголосив вирок ще 8 років тому. З 17 червня 2021 року судді перебували у нарадчій кімнаті і тепер ухвалили рішення: скаргу адвокатів Пукача відхилити.

Коротко про вирок для Олексія Пукача

До довічного позбавлення волі ексчиновника МВС засудили 29 січня 2013 року.

Йому також заборонили займати державні посади та конфіскували майно.

Першу апеляційну скаргу адвокатів розглянули ще у 2016 році і залишили вирок без змін.

Георгій Гонгадзе зник у 2000 році

Журналіст та засновник "Української правди" Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У листопаді знайшли обезголовлене тіло у лісі на Київщині. Лише у 2009 році виявили рештки голови Гонгадзе.

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За вбивство Гонгадзе засудили Пукача та кількох співробітників міліції – Миколу Протасова, Валерія Костенка та Олександра Поповича.

Замовників вбивства журналіста досі не названо правоохоронними органами та не притягнуто до відповідальності.