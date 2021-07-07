Верховний Суд зберіг вирок експрокурору ГПУ Матюшку

Касація Верховного Суду залишила без змін вирок колишньому прокурору Генпрокуратури Олександру Матюшку. Його засудили до 2 років позбавлення волі за спробу підкупу члена конкурсної комісії Національного антикорупційного бюро.

Відповідне рішення щодо експрокурора 7 липня ухвалив Касаційний кримінальний суд Верховного Суду. Він залишив без змін вирок Вищого антикорупційного суду.

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Експрокурору ГПУ Матюшку не змінили вирок

Вищий антикорупційний суд, Апеляційна палата ВАКС та Касаційний кримінальний суд визнали вказану особу винною у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу,

– йдеться у повідомленні.

За вироком суду колишньому прокурору ГПУ призначили покарання у вигляді 2 років у в'язниці.

У САП наголосили, що це перший вирок ВАКС, пов'язаний із реальним позбавлення волі, який пройшов усі інстанції та залишився чинним.

Справа Матюшка: що відомо