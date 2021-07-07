Верховний Суд зберіг вирок експрокурору ГПУ Матюшку
Джерело:фейсбук САП
Касація Верховного Суду залишила без змін вирок колишньому прокурору Генпрокуратури Олександру Матюшку. Його засудили до 2 років позбавлення волі за спробу підкупу члена конкурсної комісії Національного антикорупційного бюро.
Відповідне рішення щодо експрокурора 7 липня ухвалив Касаційний кримінальний суд Верховного Суду. Він залишив без змін вирок Вищого антикорупційного суду.
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Експрокурору ГПУ Матюшку не змінили вирок
Вищий антикорупційний суд, Апеляційна палата ВАКС та Касаційний кримінальний суд визнали вказану особу винною у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу,
– йдеться у повідомленні.
За вироком суду колишньому прокурору ГПУ призначили покарання у вигляді 2 років у в'язниці.
У САП наголосили, що це перший вирок ВАКС, пов'язаний із реальним позбавлення волі, який пройшов усі інстанції та залишився чинним.
Справа Матюшка: що відомо
- У вересні 2020 року ВАКС засудив Матюшка за вчинення кримінального правопорушення. Експрокурор запропонував 10 тисяч доларів хабаря членам конкурсної комісії за працевлаштування в НАБУ.
- 11 січня 2021 року апеляційна палата ВАКС залишила цей вирок чинним. Після цього колишнього прокурора мали відправити у в'язницю. Поліцейські прийшли до Матюшка додому, однак засудженого там не знайшли.
- Наразі місце його перебування невідоме, експрокурор перебуває у розшуку.