Росія хотіла її залишити: Лубінець розказав про унікальний випадок повернення дитини в Україну

Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив деталі того, як додому, в Україну, повернули 14-річну Вероніку Власову. Дитину викрали росіяни і не хотіли віддавати.

Повернути дитину змогли, залучивши міжнародних партнерів. Про це омбудсмен повідомив в ефірі телемарафону.

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Чому цей випадок унікальний

14-річна Вероніка із Харківської області була депортована росіянами. Її мама – військова, тож із перших хвилин повномасштабного вторгнення поїхала в частину, а та територія, де перебувала донька, була швидко окупована загарбниками. Вероніку вивезли до Липецька, вона була в спеціальному закладі для українських дітей.

Росіяни не хотіли віддавати дитину і, за словами Лубінця, робили все, щоб заблокувати цей процес.

Щоб її повернути, ми як держава разом із партнерами зробили спеціальний формат зустрічі Ради безпеки ООН, це формат Аррія, там виступила мама дівчинки. Після її виступу росіяни надіслали сигнал, що вони готові її повернути, хоча юридично робили все, щоб ця дівчинка ніколи не приїхала в Україну,

– поділився подробицями омбудсмен.

Судова справа проти неповнолітньої Вероніки Власової

У квітні цього року Дмитро Лубінець уже писав про цей випадок із дівчинкою. Тільки вдумайтеся: окупанти порушили проти неповнолітньої дитини судову справу. Тому Вероніка не могла повернутися в Україну, доки ця справа не буде закрита. Про це навесні на засіданні Радбезу ООН розповіла мама дівчинки Ніна Власова.

Що таке формат Аррія або формула Аррія Так називають спеціальне засідання членів Ради безпеки ООН. Воно є неформальною зустріччю, яку організовує член або Рада безпеки, щоб провести відвертий обмін думками за участю осіб, яких було б корисно заслухати і які хочуть щось повідомити.



Такий формат засідань назвали на честь венесуельського дипломата Дієго Аррії – він уперше застосовував цю практику в 1992 році як представник Венесуели в Радбезі.

Врятовані українські діти розповіли свої історії про депортацію Росією

У Гаазі провели зустріч, щоб привернути увагу до порушення окупантами прав дітей. Це перша делегація, коли до складу, окрім офіційних представникіа України, входять ще шестеро дітей. Кожен із них, за словами Дмитра Лубінця, є свідком незаконних дій Росії, які мають бути визнані як воєнні злочини, як геноцид. Більшість дітей із Маріуполя, неповнолітніх супроводжувала українська делегація.