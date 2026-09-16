Вся їхня вертикаль тріщить під вагою інфляції, дефіциту та божевільних утрат на фронті. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Перемир'я за рахунок України: чого насправді прагне Кремль

Україна готова до кроків, які наближають справедливий мир, і про це чітко говорить Володимир Зеленський. Проте для нашої держави енергетичне перемир'я означає світло й тепло в оселях громадян, а для Росії – це виключно можливість відновлювати розбомблені НПЗ і знову торгувати нафтою та газом.

Прессекретар диктатора Дмитро Пєсков регулярно заявляє про "позитивну оцінку" ініціатив щодо припинення ударів, але водночас висуває вимоги зняти санкції та припинити атаки по їхніх танкерах.

Тобто Кремль прагне поремонтувати свою знищену інфраструктуру за наш рахунок, паралельно гатячи цивільними автобусами в Нікополі, пасажирськими поїздами та житловими кварталами українських міст. Ніякого справжнього перемир'я Путіну не потрібно – йому потрібен лише перепочинок.

Маразм Лаврова та пропагандистська реальність

Російське МЗС продовжує генерувати дику пропагандистську маячню. Очільник відомства Сергій Лавров видає заяви про те, що війну проти Росії нібито розв'язали "руками й трупами українців", а якби не Європа, то вони б "уже рік жили без війни". Він бідкається, що колишні союзники Другої світової тепер опинилися в іншому таборі, але замислитися про причини цього його логіка не здатна.

Заяви Лаврова – це робота для психіатра. Поки російські дипломати намагаються нав'язати Заходу свої марення, війна неухильно повертається на територію самісінької Росії. Бутафорні реляції та картинний оптимізм більше не здатні приховати реального занепаду держави-терористки.

Економічний зашморг і колапс перед виборами

Напередодні чергових псевдовиборів до Держдуми Росію накриває жорстока економічна реальність. Путін буквально тікає з європейської частини країни – то на Далекий Схід, то в Індію чи Киргизстан, переносячи захід із Сочі під Москву. У регіонах його чекають не радісні виборці, а пригнічені й обурені громадяни, які живуть під постійними атаками дронів і в умовах дефіциту пального.

Видання Reuters констатує: навіть у відносно благополучних регіонах на кшталт Ярославля бізнес потерпає від катастрофічної нестачі робочої сили. Роботодавці бояться говорити про масовий призов до армії, але зв'язок очевидний – понад пів мільйона вбитих і поранених росіян більше ніколи не вийдуть на ринок праці. А щомісячні втрати агресора в 35 – 42 тисячі окупантів лише поглиблюють цю прірву.

Офіційна інфляція в Росії перевищує 6%, а реальна сягає 20%. Центральний банк змушений тримати ключову ставку на нищівному для бізнесу рівні в 14%. Прогнози економічного зростання на найближчі роки знижено майже до нуля – уряд очікує лише 0,6%. Внутрішній туризм впав на 6%, а через брак бензину та небезпеку в морях фермери не можуть реалізувати врожай. Економіка на військових рейсах більше не тягне жодних локомотивів.

Замовні вбивства в США та брудні олігархічні гроші

Не маючи успіхів на полі бою, Кремль масштабує терор за кордоном. Мін'юст США та ФБР викрили агентурну мережу RIS Network, до якої входили офіцери російських спецслужб Юрій та Кирило Храмеєви, а також вербувальники з Куби та Венесуели. Ця група готувала замовні вбивства російських опозиціонерів у США та Литві, пропонуючи виконавцям десятки тисяч доларів.

Водночас російські олігархи намагаються купувати прихильність американських еліт.

У Конгресі США розпочали розслідування щодо фінансування вечірки Дональда Трампа-молодшого на Багамах наближеним до Путіна олігархом Умаром Кремльовим. Поки сини політиків гуляють за гроші російського "Газпрому", Палата представників США все ж зробила крок до ухвалення законопроєкту про пекельні санкції проти покупців російських енергоносіїв.

Чи розсиплеться вертикаль Кремля восени

Зашморг довкола шиї Путіна та його оточення затягується дедалі тугіше. Українські глибокі удари вражають самість російської економіки – нафтопереробку, логістику, склади електронної комерції та ритейл.

Літо 2026 року стало найважчим для росіян від початку повномасштабного вторгнення, але попереду на них чекає ще холодніша й темніша зима.

Кремлівська вертикаль тримається на страху та пропагандистських ілюзіях. Проте коли мобілізаційна машина більше не зможе покривати поточні втрати на фронті, а економіка остаточно зупиниться через відсутність капіталу й робітників, ця система неминуче посиплеться. І цей процес може прискоритися вже цієї осені.