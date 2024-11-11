Де розташований аеродром "Клин", на якому спалили вертоліт Мі-24: показуємо на карті

У Московській області у ніч з 9 на 10 листопада знищили ворожий вертоліт Мі-24. Цей гелікоптер був розташований на аеродромі "Клин-5".

Де саме розташований російський аеродром "Клин-5" на карті, наскільки далеко від України, – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми У Московській області спалили штурмовий гелікоптер Мі-24

Де розташований аеродром "Клин", на якому знищили Мі-24

Про знищення вертольота окупантів повідомило ГУР МО 11 листопада. Там наголосили, що згорілий ворожий вертоліт належав до складу 92 ескадрильї 344 центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації збройних сил Росії.

ГУР МО нагадує, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, окупанта чекає справедливе покарання. Слава Україні,

– йдеться у повідомленні.

У розвідці підкреслили, що цей гелікоптер перебував на аеродромі "Клин-5". З відкритих джерел відомо, що цей військовий аеродром розташований на півночі Московської області, за 4 кілометри на північ від міста Клин на півдорозі між Москвою і Твер'ю.

Окрім вертольотів, на аеродромі розташовано багато типів військово-транспортних літаків (Іл-76, Ан-12, Ан-26, Ту-134 тощо).

Цікаво, що це летовище розташоване у понад 480 кілометрах від кордону Росії та України у Сумській області.

Де розташований російський аеродром "Клин": дивіться на карті

До слова, кілька днів тому російські "військкори" бідкалися про втрату вертольота Ка-52 "Алігатор". Командир цього гелікоптера загинув, а штурман врятувався.