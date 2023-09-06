Приземлення російського Мі-8 в Україні: у ГУР розповіли, чому назвали операцію "Синиця"

Українська розвідка 23 серпня змогла успішно виманити російський вертоліт Мі-8 разом із пілотом. Все це здійснювалося у рамках спецоперації відомства під кодовою назвою "Синиця".

Водночас саме цю назву для переманювання повітряного судна окупантів обрали не просто так. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов, інформує 24 Канал.

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Чому операцію з приганяння Мі-8 назвали "Синицею"

Говорячи про назву операції Андрій Юсов згадав стару народну приказку: "Краще синиця в руці, аніж журавель у небі". Він зазначив, що наразі виникла саме така ситуація з вертольотом.

Тому що, синиця в руках це добре і сьогодні в руках Сил безпеки і оборони раніше російський вертоліт Мі-8, 2016 року виробництва, тобто свіженький, разом з пілотом,

– наголосив представник ГУР.

Він зазначив, що пілот не просто перейшов на бік України, але й збирається допомагати Україні далі захищати свою незалежність і суверенітет. Водночас подробиці, куди саме може долучитися росіянин Юсов коментувати відмовився.

Чому операція з переманювання вертольота є унікальною

Юсов наголосив, що для України подібна спецоперація є унікальною. За його словами, вона тривала близько пів року.

"Це спецоперація Головного управління розвідки міністерства оборони, яка також проходила за сприянням, безумовно, Збройних Сил і Національної поліції. На кожному етапі, як правило, такі складні операції це елементи міжвідомчої взаємодії, але, так, за сприяння спецоперація ГУР сьогодні Україна отримала ворожу техніку, яка тепер не буде допомагати ворогам, а буде працювати на нас", – сказав він.

Крім цього, українське відомство отримало неоціненну інформацію, зокрема, вантаж, а це запчастини, які перевозив, і, звісно ж, самого пілота. Представник розвідки зазначив, що це стане надзвичайно важливим прикладом для історії.

В історії світових спецслужб є подібні приклади, що хтось, кудись переходив, підтримував, але зараз повномасштабна війна, відкрита фаза і держави абсолютно повні антагоністи,

– підкреслив Юсов.

Наостанок він запевнив, що якщо в цих умовах, серед особового складу держави-агресора є люди, які роблять інший вибір всупереч пропаганді й диктаторському режиму, то це показує, що Україна перемагає.

Операція "Синиця": що відомо про переманювання вертольота