Вертоліт Мі-8 знищено, гелікоптер Мі-35 пошкоджено внаслідок атаки на аеропорт "Брянськ", – ЗМІ

Вночі у Брянську лунали вибухи. Поступово стає відомо про наслідки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське опозиційне видання ASTRA.

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Що відомо про можливе ураження авіації у Брянську

У Брянську не спалося через потужні вибухи. Мовилося, що біля аеропорту могли уразити ракетний комплекс. Тепер відомо, що постраждала й авіація.

Під атакою був Міжнародний аеропорт Брянськ у селі Жовтневе – це під Брянськом.

Як повідомили джерела ASTRA у спецслужбах України, аеропорт справді вночі атакували українські БпЛА. Як повідомили джерела ASTRA в МНС Росії, внаслідок влучень повністю згорів бойовий гелікоптер Мі-8, відбулася детонація його бойового комплекту. Також частково пошкоджено гелікоптер Мі-35.

Також пошкоджено адміністративну будівлю аеропорту та будівлю рятувальної служби. А зі складу "Озон", неподалік якого розташований аеропорт, евакуювали кілька десятків співробітників. Постраждалих нібито нема.

У Росії уражено не тільки аеродроми, а й завод "Прогрес" і логістичний пункт на Курщині.