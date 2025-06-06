Вертоліт Мі-8 знищено, гелікоптер Мі-35 пошкоджено внаслідок атаки на аеропорт "Брянськ", – ЗМІ
- Внаслідок атаки на аеропорт "Брянськ" знищено вертоліт Мі-8 та пошкоджено гелікоптер Мі-35, як пишуть російські ЗМІ.
- Кілька десятків співробітників евакуйовано зі складу "Озон" поблизу аеропорту.
Вночі у Брянську лунали вибухи. Поступово стає відомо про наслідки.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське опозиційне видання ASTRA.
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Що відомо про можливе ураження авіації у Брянську
У Брянську не спалося через потужні вибухи. Мовилося, що біля аеропорту могли уразити ракетний комплекс. Тепер відомо, що постраждала й авіація.
Під атакою був Міжнародний аеропорт Брянськ у селі Жовтневе – це під Брянськом.
Як повідомили джерела ASTRA у спецслужбах України, аеропорт справді вночі атакували українські БпЛА. Як повідомили джерела ASTRA в МНС Росії, внаслідок влучень повністю згорів бойовий гелікоптер Мі-8, відбулася детонація його бойового комплекту. Також частково пошкоджено гелікоптер Мі-35.
Також пошкоджено адміністративну будівлю аеропорту та будівлю рятувальної служби. А зі складу "Озон", неподалік якого розташований аеропорт, евакуювали кілька десятків співробітників. Постраждалих нібито нема.
У Росії уражено не тільки аеродроми, а й завод "Прогрес" і логістичний пункт на Курщині.