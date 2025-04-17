Вперше в Україні: ГУР отримало унікальний гелікоптер

Головне управління розвідки отримало від партнерів з Канади унікальний гелікоптер-медевак – Sikorsky S-76А. Це перший борт такого типу в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО.

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Розвідники отримали унікальний гелікоптер

Українські розвідники отримали унікальний гелікоптер-медевак від канадських партнерів – Sikorsky S-76А. Відомо, що цей вертоліт транспортували з Канади у межах благодійної ініціативи авіакомпанії Helijet International, організації Maple Hope Foundation та Світового Конгресу Українців

Як повідомили у ГУР МО, вартість такого гелікоптер становить близько 1 – 2 мільйонів канадських доларів. Ба більше, це перший гелікоптер такого типу в Україні. Його доставили 15 квітня 2025 року.

Гелікоптер Sikorsky S-76А для ГУР МО: дивіться відео

Начальник ГУР МО України, генерал-лейтенант Кирило Буданов подякував усім благодійникам за чергове підсилення можливостей української спецслужби рятувати життя.

Гелікоптер рятуватиме і наших співробітників, і бійців Сил спеціальних операцій. Тепер завдяки вашим благодійним організаціям це буде легше. Дякую,

– подякував Кирило Буданов.

Що важливо, президент канадської компанії Helijet, яка пожертвувала гелікоптер, Денні Сітнам особисто прибув в Україну, аби передати медевак розвідникам. Він наголосив, що близько року компанія працювала, аби передати Україні гелікоптер Sikorsky S-76А.

Цікаво. На початку повномасштабного вторгнення Росії сім'я Денні Сітнама прихистила родину українських біженців з семимісячною дитиною, доки наші громадяни не облаштували своє життя у Ванкувері. Після того Денні та його компанія почали активно допомагати Україні, співпрацюючи з благодійними організаціями, зокрема з Maple Hope Foundation.



Крім того, Денні Сітнам – сам пілот гелікоптера, літає понад 35 років. У Києві він відвідав музей Ігоря Сікорського – легендарного українця, авіавинахідника, творця гелікоптерів, названих його ім'ям.

Що стосується особливостей гелікоптера Sikorsky S-76А, то він може перевозити 4 лікарів та одного важкопораненого. На борту є все медичне обладнання:

дефібрилятори,

штучна вентиляція легень,

повний набір для того, щоб лікарі могли працювати під час евакуації.

Вертоліт також всепогодний, і може виконувати завдання з евакуації поранених як вдень, так і вночі.

Гелікоптер Sikorsky S-76А – більше у галереї

"Борт Sikorsky S-76А поповнить авіапарк санітарної авіації, наявної в Головному управлінні розвідки. Це підвищить наші евакуаційні спроможності та дозволить нам врятувати якомога більше життів", – додав начальник Медичного управління ГУР МО України Олег Щепінський.

Раніше Кирило Буданов розкрив суть дронів на оптоволокні. Він наголосив, що ця технологія – часів СРСР, але окупанти її застосовують і сьогодні.