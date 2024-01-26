"Морські королі" з двигунами Rolls-Royce: все про Sea King Mk41, які Україна отримає від ФРН

Що відомо про гелікоптери Sea King Mk41, які Бундесвер передає Україні у 2024 році.

На початку 2022 року Німеччина не наважувалась надати Україні каски, а тепер – на початку 2024-го – є одним із лідерів збройної допомоги нашій державі й вже передає авіацію. Відразу шість гелікоптерів.

Про це заявив міністр оборони країни Боріс Пісторіус під час засідання союзників України у форматі "Рамштайн-18". Мовиться про пошуково-рятувальні версії багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41 (зі збільшеною кабіною та запасами палива). Очікується, що Україна отримає 6 машин. Крім гелікоптерів Україна також отримає від Німеччини необхідне оснащення і комплекти запчастин. Також Бундесвер зобов'язався підготувати українських пілотів і техніків.

Що це за гелікоптери, які переваги мають та які здатні виконувати завдання – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про гелікоптери Sea King

Гелікоптери Sea King – це американська розробка авторства конструкторського бюро видатного киянина Ігоря Сікорського. Це велика родина гелікоптерів. Перший політ Sea King, розробленого на базі гелікоптера Sikorsky S-61, відбувся ще в 1959 році, а вже через два роки ці гелікоптери надійшли в серію.



Sikorsky S-61 ВМС США / Фото dogswar

Sea King – гелікоптер-амфібія з 2 двигунами. Його початковим завданням було полювання за ворожими підводними човнами, згодом йому "придумали" й нові завдання, зокрема – виконання пошуково-рятувальних операцій на воді.

Вони добре себе зарекомендували під час війни у В’єтнамі та інших конфліктах, зокрема, переможній для британців Фолклендській війні, операції "Буря в пустелі" тощо.

Також Sea King використовували президенти США (починаючи з героя Другої світової Двайта Ейзенауера), як свої офіційні борти.



Президент США Рональд Рейган спускається по сходинках VH-3D Sea King / Фото nara.getarchive.net

Це перевірений і надійний гелікоптер, який надасть допомогу українцям у багатьох галузях: від розвідки над Чорним морем до транспортування військових,

– наголосив Борис Пісторіус за підсумками зустрічі в форматі "Рамштайн".

Німецька версія Sea King Mk41

Sea King Mk41 – це стара, але надійна машина. Про останній фактор говорить і сама назва гелікоптера – "Морський король". За понад 50 років активного використання багатьма країнами Sea King Mk41 повністю виправдав назву і заслужив добру репутацію.

Конкретно Sea King Mk41 будувалися у Великій Британії компанією Westland Helicopters за ліцензією, яку надала компанія Сікорського. Головною особливістю є британський двигун – на цих гелікоптерах стоять двигуни Rolls-Royce, американці використовують вироби General Electric.

22 машини Sea King Mk41 (всього було 23, одну машину зробили додатково замість втраченої під час шторму) були закуплені Бундесвером в 1969 році. Замовлення було виконано у 1973 – 1975 роках.

У період з 1986 по 1988 рік Sea Kings на службі Бундесверу пройшли модернізацію та отримали радар Ferranti Seaspray та можливість нести чотири протикорабельні ракети Sea Skua, що стало особливістю німецьких версій Sea King.

Тепер шість із них будуть передані Україні.

У розпорядженні Повітряних сил вже є три Sea King, передані Великою Британією (до речі, саме на таких літав принц Вільям під час своєї військової служби).



Принц Вільям за штурвалом гелікоптера Sea King під час служби в армії / Фото SAC Faye Storer/PA Wire

Sea King Mk41 – основні характеристики

екіпаж – 2 – 4 людини;

довжина – 17,02 метра;

висота – 5,13 метра;

вага (нетто) – 6 373 кілограми;

вага (брутто) – 9 525 кілограмів;

крейсерська швидкість – 207 кілометрів на годину;

дальність – 1 230 кілометрів;

Силова установка – 2 турбінних двигуни Rolls-Royce H.1400-2 Gnome, по 1 240 кВт.



Вертоліт Westland WS-61 Sea King / Інфографіка armyinform.com

Чому Німеччина передає Україні гелікоптери

Після 50 років служби в німецькій морській піхоті Sea King вирішили замінити. Їм на зміну мають прийти "Морські леви" – гелікоптери німецького виробництва NH-90 NTH Sea Lion.

До того ж найважливіше, що Німеччина створює прецедент – раніше вона авіацію Україні не передавала. Нині ж цей рубікон вже не є "червоною лінією", а його Берлін впевнено долає, не оглядаючись на те, що собі можуть подумати у Москві.

Саме тому президент України після оголошення міністром оборони Німеччини про надання 6 гелікоптерів особисто телефонує бундесканцлеру та щиро дякує за це.

Отже, можливо, передача Sea King Mk41 стане прелюдією до розблокування процесу передачі ЗСУ не лише Taurus, але й бойових гелікоптерів та літаків, що є на балансі в Бундесверу.



Канцлер Німеччини Олаф Шольц виходить з гелікоптера Sea King Mk41 / Фото Кей Нітфельд / DPА

Для чого Sea King Mk41 Україні

Україна нині обмежена в питаннях виробництва власної авіатехніки, а тому кожна нова одиниця від союзників – на вагу золота. Поява старих, але перевірених та надійних гелікоптерів дозволить вивільнити ресурси для більш важливих завдань.

Sea King Mk41 можуть виконувати широкий спектр роботи – від розвідки над Чорним морем та рятувально-пошукових місій, патрулювання над нині популярними серед деяких прошарків суспільства річками Тиса та Дунай та аж до транспортування військових вантажів і десанту. У таких випадках кажуть: "у господаря в господарстві все згодиться".