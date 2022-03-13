Вертольоти та винищувачі: які "трофеї" зібрали наші захисники за минулу добу
Джерело:Командування Повітряних Сил ЗСУ
У суботу 12 березня по кількох військових об’єктах Повітряних Сил завдали потужних ракетних ударів. Протиповітряна оборона перехопила 3 крилаті ракети агресорів.
Щоправда, більшість "рашистських" ракет таки потрапила в цілі, завдавши збитки військовій та цивільній інфраструктурі. Особливо постраждав військовий аеродром у Василькові на Київщині.
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Але ударна авіація Повітряних Сил продовжує завдавати удари по наземних цілях: у скупчення ворожої техніки та живої сили, колони загарбників на марші тощо.
Переможні трофеї
Протиповітряна оборона держави 12 березня збила:
- 2 російські вертольоти Ка-52;
- 1 Су-34;
- 1 невстановлений винищувач (ймовірно Су-30см або Су-34);
- 2 безпілотні літальні апарати.
Також є дані й про ураження двох повітряних цілей винищувачами Повітряних Сил ЗС України, але вони потребують уточнення та підтвердження.
Пам'ятаймо, що важкі бої як у небі, так на землі даються нам дорогою ціною. Бо ми теж маємо болючі втрати. Кожен Герой, який віддав життя за свободу, майбутнє та щасливе життя наших дітей, вічно житиме в серці кожного українця!,
– йдеться в повідомленні.
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