Весь час була при свідомості: відомі останні слова смертельно пораненої Галини Гатчінс

Американські ЗМІ розповіли про останні моменти життя операторки Галини Гатчінс. Вона загинула на знімальному майданчику через випадковий постріл актора Алека Болдвіна.

Журналістам вдалося з'ясувати, як розвивались події на майданчику "Іржі" перед трагедією. Команда фільму саме повернулася з обіду й готувалася до зйомок нового епізоду.

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Хто перебував на локації:

Алек Болдвін – актор, який виконував головну роль;

який виконував головну роль; Галина Гатчінс – операторка;

Джоел Соуза – режисер;

Сергій Свєтной – світлотехнік;

бум-оператор (відповідає за розміщення мікрофона);

інші члени команди.

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Гатчінс на знімальному майданчику перед вбивством / Фото Сергія Свєтного

Після пострілу майданчику охопив хаос

Алек Болдвін, який згодом здійснив смертельний постріл, обдумував, що робитиме у кадрі. Він запропонував режисеру, що витягне зброю й скаже: "Паф". Врешті, актор так і зробив. Втім, коли кінозірка натиснув курок, куля пройшла крізь груди Гатчінс й влучила у Соузу.

Помічник режисера Девід Холлс стверджував, що зброя не заряджена. За інформацією ЗМІ, пістолет нібито перевіряла "недосвідчена" зброярка Ганна Гутьєррес-Рід.

Болдвін спочатку взагалі не зрозумів, що відбувається. "Чорт забирай, це що було? Він вистрілив", – гукнув актор. Після цього знімальний майданчик охопив хаос. Шокований виконавець головної ролі відклав зброю й дивився на режисера та операторку, яких випадково поранив.

Якими були останні слова Гатчінс

Після того, як у Гатчінс влучила куля, її під час падіння підхопив світлотехнік Сергій Свєтной, також українець. Чоловік обережно поклав операторку на землю. Жінка, яка стікала кров'ю, вигукнула, що не відчуває ніг. Колеги намагалися зупинити кровотечу, хтось із членів знімальної групи кликав медика.

Попри серйозне поранення, українка весь час перебувала у свідомості. Мікрофонний оператор, який намагався врятувати жінку, підтримував з нею розмову. "Ох, це не добре", – зауважив він. "Це не добре. Це зовсім не добре", – відповіла Гатчінс.

Гатчінс доставили на гелікоптері у лікарню в Санта-Фе. Там медики, на жаль, змогли лише констатувати її смерть.

Варто зауважити, що батьки Галини Гатчінс не звинувачують Болдвіна у смерті їхньої доньки. Вони переконані, що трагедія сталася через халатність членів команди, які передали кінозірці заряджений револьвер.