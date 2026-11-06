Скоро все місто ритиме туалети: Бахматов попередив про загрозу колапсу в Києві

Голова Деснянської РДА Максим Бахматов заявив, що без води, опалення й електрики можуть залишитися мільйони киян, а столиця до такого сценарію недостатньо готова.

Про це він сказав сьогодні, 6 листопада, в ефірі телемарафону.

Що сказав голова РДА?

Максим Бахматов наголосив, що Київ наразі недостатньо підготовлений до критичного сценарію з одночасною відсутністю електрики, опалення та водопостачання. За його оцінкою, зупинка комунікацій змусить містян шукати польові способи задоволення базових санітарних потреб.

Скоро все місто ритиме туалети,

– заявив Бахматов.

За словами посадовця, найвища небезпека наразі загрожує лівобережній частині столиці. Ця частина міста має критичну залежність від безперебійного функціонування ТЕЦ-4, ТЕЦ-6 та частково ТЕЦ-5.

Окремо Бахматов звернув увагу на фінансову складову безпеки міста. Попри значні бюджетні видатки, місто так і не створило необхідних резервних систем для забезпечення населення водою, теплом та електрикою.

Голова РДА поставив питання про доцільність і прозорість використання коштів, які раніше виділяли зі столичного бюджету на підготовку до надзвичайних ситуацій. Окремо він розкритикував план підготовки Києва на 37 мільярдів гривень, а Деснянському району, за його словами, не дали фінансування на альтернативне опалення.

Нагадаємо, після російського обстрілу 24 січня ТЕЦ-6 перестала подавати тепло, і Троєщина залишилася без опалення. Тоді Бахматов розповів, що без тепла було близько 700 будинків, а загалом у районі живе пів мільйона людей. Також у січні він заявив, що в разі замерзання труб на Троєщині облаштують вуличні туалети.