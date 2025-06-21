Британець орендував "Діснейленд" для "весілля" з 9-річною українкою

У французькому "Діснейленді" правоохоронці зірвали скандальну церемонію, яку назвали "весіллям". Нареченим виявився 22-річний британець, а нареченою – 9-річна дівчинка з України. На місце прибули поліція та прокуратура, після чого захід скасували, а кількох дорослих – затримали.

Весілля мало відбутися на світанку 21 червня – саме в такий час дозволено проводити приватні заходи в парку Діснейленд. На церемонію прийшли приблизно 100 гостей. Однак коли на місце прибула "наречена"-українка, працівники "Діснейленду" виявили, що їй лише 9 років. Після цього захід скасували.Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Le Parisien.

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Приватний захід перетворився на скандал

За словами нареченого, він є директором продюсерської компанії і нібито хотів знімати фільм. Проте серед гостей не було попередження про жодні зйомки. Один із запрошених заявив, що гості не знали про участь у постановці й були шоковані, побачивши дитину в ролі нареченої.

Дівчинка була налякана та розгублена. Вона не могла самостійно ходити через підбори, які приклеїли до її ніг. Медичне обстеження показало, що насильства над дитиною не було. Проте психологічний стан дитини викликав занепокоєння.

Що відомо про подальше розслідування

Після прибуття правоохоронців затримали чотирьох осіб:

22-річного британця, який назвав себе нареченим,

41-річну матір дівчинки,

двох громадян Латвії віком 55 та 24 років – один із них представився батьком дитини.

Французька прокуратура кваліфікувала інцидент як постановку з елементами шахрайства. Наразі триває слідство, з'ясовують, чи могла дитина постраждати, та хто саме організував захід. Також слідчі перевіряють походження коштів, використаних для оренди Діснейленду.