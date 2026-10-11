ЗМІ опублікували кадри з весілля двоюрідної племінниці Путіна

У мережі з'явилися кадри з весілля двоюрідної племінниці російського диктатора Володимира Путіна – віцепрезидентки "ПСБ Банку" Віри Подгузової та власника "Маєр груп" Костянтина Майора. Пара побралася у вересні 2025 року, однак їхній шлюб не протримався навіть року.

Про це пишуть росЗМІ, зокрема Rucriminal.info.

Скандальне розлучення та спроби зберегти репутацію

Кілька джерел медіа розповіли, що Подгузова покинула Майора через "раптові спалахи неадекватної поведінки" бізнесмена, приборкати які йому так і не вдалося.

Весілля двоюрідної племінниці Путіна: дивіться відео

Після розриву стосунків бізнесмен намагався продемонструвати лояльність до верхівки Кремля та зберегти імідж особи, наближеної сім'ї. На день народження Володимира Путіна на медіафасадах компанії наліпили портрети диктатора, а також поширили відеоролик із закликом "Вова, додому".

Попри публічну демонстрацію такої відданості, Костянтину Майору так і не вдалося розв'язати проблему й вийти з "чорного списку" Служби безпеки президента Росії та ФСТ.

"Маєр груп" орендував фасади під рекламу у столичних торгових центрів "Хорошо" (Хорошівське шосе) та "Океанія" (Кутузовський проспект). Але потім розірвав стосунки та ще й провів потужну PR-атаку на власників,

– йдеться в матеріалі.

Згодом з'ясувалося, що через мережу офшорів та російських фірм кінцевою власницею цих торговельних центрів є Лілія Ротенберг. Після публічних дій орендаря її структури подали серію позовів про відшкодування збитків, які цивільний суд задовольнив у повному обсязі.

Нагадаємо про чутки щодо близьких стосунків Путіна з російською спортсменкою Камілою Валієвою. Вони з'явилися у 2022 році, коли на її 16-річчя дівчина відвідала неформальну зустріч у Кремлі, коли дії диктатора розцінили як залицяння.

Крім того, у лютому 2024 року Путін і Валієва знову з'явилися на одному заході. Фігуристку посадили ліворуч від диктатора, що, за дипломатичними стандартами, може свідчити про особливу особисту наближеність.