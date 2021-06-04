Рівненський депутат влаштував весілля за 1,5 мільйона і мстить журналістам за його висвітлення

Депутат з Рівного Святослав Стельмащук нещодавно відгуляв розкішне весілля, на яке, за підрахунками журналістів, витратив приблизно 1,5 мільйона гривень. Інформацію про витрати посадовця зі зарплатою у 11 тисяч гривень у місяць оприлюднило видання "Четверта влада". Після публікації сайт перестав працювати.

Рівненське інтернет-видання "Четверта влада" спеціалізується на журналістських розслідуваннях, тому там 3 червня вийшов матеріал про весілля місцевого депутата.

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Вартість розкішного весілля депутата

Святослав Стельмащук – рівненський депутат, а також начальник відділу контролю за використанням та охороною земель у Костопільському, Рівненському районах та Рівному управління Держгеокадастру. Нещодавно чоловік відгуляв власне весілля.

У статті йшлося про те, що святкові урочистості 33-річного депутата та його 19-річної обраниці відбулися 29 травня в дорогому готельно-ресторанному комплексі "Софія" на львівській трасі поблизу Рівного.

На заході були присутні приблизно 170 людей, зокрема й чиновники Держгеокадастру, які фігурують в антикорупційних журналістських розслідуваннях.

За підрахунками журналістів, депутат витратив на свято приблизно 1,5 мільйона гривень.

Реакція посадовця на публікацію про нього

Редакторка текстів видання Людмила Смоляр розповіла, що після того, як видання опублікувало матеріал, сайт перестав працювати.

Після публікації сайт ліг, вночі адміністраторка зуміла його пофіксити, але станом на зараз він знову недоступний,

– зазначила Смоляр.

За словами адміністраторки сайту Наталії Онищенко, на сайт відбулася потужна DDoS-атака з використанням сотень IP-адрес зі всього світу.

До слова, станом на 15:40 сайт "Четвертої влади" відновив роботу.