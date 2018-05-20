Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл: яскраві фото церемонії

19 травня весь світ спостерігає, як британський принц Гаррі одружується із американською акторкою Меган Маркл. Церемонія розпочалася о 12:00 за британським часом і це, безумно, одна з найкрасивіших весільних церемоній у всьому світі.

Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл – одна із найочікуваніших подій року. Церемонія розпочалася о 12:00 за британським часом, о 13:00 молодята проїхалися в кареті через все місто. Потім пара відправилася на святкування в оточенні тільки друзів і близьких.

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Церемонія вінчання відбулася у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Після цього молодята прибули у Віндзорський замок, де відбувся урочистий обід, на який запрошені 600 людей.

Увечері молодята вирушили у Фроґмор-гаус (Frogmore House), який розташований неподалік. Це заміська резиденція королівської сім'ї, де зібралися 200 найближчих друзів пари.

Пропонуємо переглянути розкішні фото з церемонії королівського весілля! Безумовно, ця подія буде диктувати весільну моду на найближчі кілька років.



Перше фото Меган Маркл у весільному платті



Мама Меган Маркл на королівському весіллі



Королева Єлизавета ІІ



Члени королівської сім'ї перед церемонією вінчання



Весільне фото Меган Маркл



Меган Маркл в церкві Святого Георгія



Весілля прицна Гаррі та Меган Маркл



Меган Маркл та принц Гаррі



Обітниці наречених



Перший поцілунок молодят



Вихід наречених з церкви



Весільна сукня Меган Маркл



Щаслива наречена



Весілля принца Гаррі та Меган Маркл



Поїздка на кареті молодят