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Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл: яскраві фото церемонії

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Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл: фото
Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл: фото / gettyimages

19 травня весь світ спостерігає, як британський принц Гаррі одружується із американською акторкою Меган Маркл. Церемонія розпочалася о 12:00 за британським часом і це, безумно, одна з найкрасивіших весільних церемоній у всьому світі.

Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл – одна із найочікуваніших подій року. Церемонія розпочалася о 12:00 за британським часом, о 13:00 молодята проїхалися в кареті через все місто. Потім пара відправилася на святкування в оточенні тільки друзів і близьких.

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Церемонія вінчання відбулася у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Після цього молодята прибули у Віндзорський замок, де відбувся урочистий обід, на який запрошені 600 людей.

Увечері молодята вирушили у Фроґмор-гаус (Frogmore House), який розташований неподалік. Це заміська резиденція королівської сім'ї, де зібралися 200 найближчих друзів пари.

Пропонуємо переглянути розкішні фото з церемонії королівського весілля! Безумовно, ця подія буде диктувати весільну моду на найближчі кілька років. 


Перше фото Меган Маркл у весільному платті


Мама Меган Маркл на королівському весіллі


Королева Єлизавета ІІ 


Члени королівської сім'ї перед церемонією вінчання


Весільне фото Меган Маркл


Меган Маркл в церкві Святого Георгія


Весілля прицна Гаррі та Меган Маркл


Меган Маркл та принц Гаррі


Обітниці наречених


Перший поцілунок молодят


Вихід наречених з церкви


Весільна сукня Меган Маркл


Щаслива наречена


Весілля принца Гаррі та Меган Маркл


Поїздка на кареті молодят


Королівське весілля

Теги: Новини України Меган Маркл Королівська сім'я Королівське весілля LifeStyle Весілля принца Гаррі і Меган Маркл Великобританія Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
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