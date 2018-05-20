Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл: яскраві фото церемонії
19 травня весь світ спостерігає, як британський принц Гаррі одружується із американською акторкою Меган Маркл. Церемонія розпочалася о 12:00 за британським часом і це, безумно, одна з найкрасивіших весільних церемоній у всьому світі.
Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл – одна із найочікуваніших подій року. Церемонія розпочалася о 12:00 за британським часом, о 13:00 молодята проїхалися в кареті через все місто. Потім пара відправилася на святкування в оточенні тільки друзів і близьких.
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Церемонія вінчання відбулася у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Після цього молодята прибули у Віндзорський замок, де відбувся урочистий обід, на який запрошені 600 людей.
Увечері молодята вирушили у Фроґмор-гаус (Frogmore House), який розташований неподалік. Це заміська резиденція королівської сім'ї, де зібралися 200 найближчих друзів пари.
Пропонуємо переглянути розкішні фото з церемонії королівського весілля! Безумовно, ця подія буде диктувати весільну моду на найближчі кілька років.
Перше фото Меган Маркл у весільному платті
Мама Меган Маркл на королівському весіллі
Королева Єлизавета ІІ
Члени королівської сім'ї перед церемонією вінчання
Весільне фото Меган Маркл
Меган Маркл в церкві Святого Георгія
Весілля прицна Гаррі та Меган Маркл
Меган Маркл та принц Гаррі
Обітниці наречених
Перший поцілунок молодят
Вихід наречених з церкви
Весільна сукня Меган Маркл
Щаслива наречена
Весілля принца Гаррі та Меган Маркл
Поїздка на кареті молодят
Королівське весілля