Весняне тепло повертається: яку найвищу температуру прогнозують в Україні

Цього тижня у частині областей України знову похолодало. Однак, синоптики прогнозують, що вже незабаром до нашої держави повернеться весняне тепло.

Коли ж чекати потепління, де найбільше пригріє та яку ж найвищу температуру прогнозують синоптики, розповідаємо далі.

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Весняне потепління вже не за горами

Сьогодні, 16 березня, у західних областях знову трохи похолодало. Втім, синоптики дають надію, що весняне тепло вже мчить до України.

Так, у неділю на Заході навіть до +16, На Півночі та Півдні до +11. Тим часом на Сході подекуди можливий невеликий мокрий сніг. Однак, стовпчики термометра вночі сягатимуть до +4 градусів, вдень – +9.

Найближчі субота – неділя знову повернуть в Україну весняне тепло,

– раніше прогнозувала синоптикиня Наталка Діденко.

Зауважимо, що за попереднім прогнозом Укргідрометцентру у понеділок, 20 березня, вночі температурний максимум на території нашої держави вже +6 градусів.

Найтепліше, ймовірно, буде у західних областях. Там вдень прогріється до +17. У північних регіонах – 12 градусів тепла, на Сході +11, на Півдні +14.

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Попередній прогноз погоди на 20 березня / Скриншот з Укргідрометцентру