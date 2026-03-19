Весняний наступ починається: що Росія задумала на Запоріжжі і в чиїх руках перевага

Весняний наступ на Запоріжжі вже розгортається, ситуація на фронті залишається надзвичайно напруженою. Російські війська намагаються прорвати оборону українських сил, концентруючи сили в районі Гуляйполя та Оріхова.

ЗСУ ефективно утримують ключові позиції, завдаючи ворогу суттєвих втрат. Що задумали росіяни з теплом, як їм протидіями та чому вже можна говорити про зрив російського плану на півдні – для 24 Каналу проаналізували військові експерти та військові Сил оборони.

Які плани росіян на весняну кампанію?

Російські війська зосереджують сили на Запорізькому напрямку та готуються до нових штурмів на Донбасі. Ворог намагається знайти слабкі місця в українській обороні напередодні можливого весняного наступу. Про це розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

За його словами, попри зменшення кількості боєзіткнень, ситуація на фронті залишається складною. Це свідчить про певне виснаження резервів противника, однак бойові дії тривають інтенсивно, а ЗСУ щодня завдають ворогу значних втрат, що підриває його наступальний потенціал.

Російські сили намагаються діяти одразу на кількох напрямках. Зокрема, вони прагнуть зайти на Сумщину, атакують на Харківщині та просуваються на Лиманському напрямку, щоб створити коридор для подальшого захоплення Донеччини.

Важкі бої тривають у районі Костянтинівки, яку противник розглядає як ключову точку для просування на Краматорськ. Окремо ворог намагається повністю захопити Покровськ і Мирноград.

Водночас українські сили проводять контрудари, знищують логістику та діють на альтернативних напрямках, зокрема на Олександрівському, де було виявлено слабкі місця противника. На Запорізькому напрямку, за словами Маломужа, ситуація залишається напруженою.

Наступ на Гуляйполе російські війська розглядають як альтернативу Покровському напрямку. Там противник намагається розширити зону бойових дій, користуючись раніше недостатньо укріпленими позиціями українських військ.

Україна вже провела контрудари та змогла стабілізувати ситуацію на окремих ділянках. Водночас ворог продовжує перекидати додаткові сили й формувати ударні групи.

Росіяни навіть тимчасово перекидали війська з Покровського напрямку на Гуляйполе, що свідчить про зміну пріоритетів. Крім того, розвідка фіксує підготовку резервів і накопичення засобів, зокрема безпілотників. Це означає, що з настанням тепла противник може діяти комплексно – використовувати малі штурмові групи та диверсійно-розвідувальні групи.

За оцінкою генерала, активна фаза весняного наступу може розпочатися наприкінці березня або на початку квітня. Українські військові вже готуються до цього сценарію, посилюють розвідку, формують резерви та завдають ударів по силах противника, щоб зірвати його плани.

Генерал розкрив плани росіян на фронті: дивитись відео

Як ЗСУ вдалося прорватися на Запоріжжі?

Українські військові змогли взяти під контроль кілька ключових позицій на Запорізькому напрямку, що суттєво ускладнило логістику російських військ. Про це розповів боєць спецпідрозділу ГУР "Артан" із позивним "Свят".

За його словами, захоплені позиції були важливими для противника, адже через них проходило підкріплення та здійснювалася інфільтрація особового складу. Завдяки цьому українським силам вдалося посилити оборону разом із суміжними підрозділами в районі Степногірська. Водночас для російських військ ситуація значно ускладнилася.

Пройти через наші позиції йому не вдається, тому ворог вимушений пробувати рухатися з того чи іншого боку, але ці його спроби також марні,

– додав боєць.

Він розповів, що однією з найбільших складностей було саме наближення до лінії бойового зіткнення, оскільки так звана кілзона постійно розширюється. Ключову роль у виконанні завдання відіграли погодні умови. Зокрема, різке зниження температури та висока вологість спричинили густий туман, що дозволило непомітно просунутися вперед.

Боєць "Артану" пояснив, що на цьому напрямку операції ретельно планують з урахуванням погоди. У несприятливих умовах противник втрачає можливість ефективно використовувати свої засоби спостереження та ускладнюється його інфільтрація. Натомість за хорошої погоди українські дрони активно виявляють і знищують ворога.

Окремо він наголосив, що найскладнішим етапом операції була дорога, яка виявилася щільно замінованою. Підготовка до операції тривала близько двох тижнів і включала виявлення та розмінування маршруту за допомогою дронів, скидів і наземної техніки.

Тому це була найскладніше завдання. І тут 50 на 50 – доїдемо чи ні. Але ми виконали його успішно,

– зауважив "Свят".

Ексклюзивне інтерв'ю з бійцем "Артану": дивитись відео

ЗСУ зірвали плани ворога на Запоріжжі

Українські військові мають успіхи на полі бою та змогли зірвати російський наступ у березні 2026 року. Про це заявив Микола Маломуж.

Нас ще чекають складні бої, але якщо говорити в цілому, то ми не просто зірвали березневу, а осінньо-зимову наступальну операцію, яку ворог передбачав провести протягом п'яти місяців,

– наголосив генерал.

Російські війська планували повністю захопити Донецьку область, частини Сумської та Харківської областей, а також просунутися в напрямку Запоріжжя і Дніпропетровщини. Втім, жоден із цих планів реалізувати не вдалося.

Маломуж підкреслив, що українські військові утримують оборону по всій лінії фронту протяжністю понад тисячу кілометрів і стримують ворога одразу на кількох оперативних напрямках, де він намагається наступати.

Також ЗСУ ефективно знищують сили та засоби противника, особливо на найгарячіших ділянках, зокрема на Покровсько-Мирноградському, Костянтинівському, Гуляйпільському, Лимансько-Слов'янському та Куп'янському напрямках.

Як ЗСУ зірвали плани росіян на Запоріжжі: дивитись відео

Тим часом російські війська, скориставшись різкою зміною погоди, намагалися просунутися в районі Гуляйполя, однак українські сили змогли зупинити наступ і втримати позиції. Про це заявив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

Ці наступальні дії коштували російським військам значних втрат – близько 900 осіб за добу лише на одному напрямку. Він зазначив, що противник заздалегідь готувався до наступу, перекидаючи резерви, зокрема десантно-штурмові підрозділи, у район Гуляйполя, знімаючи їх із Донецького напрямку.

Після накопичення сил окупанти чекали на сприятливі погодні умови, зокрема туман, щоб здійснити швидкий прорив. Однак результатом стали великі втрати – загалом близько 1700 убитих і поранених, що свідчить про ефективну роботу українських оборонців.

Українські військові заздалегідь підготували оборону: зайняли вигідні висоти на схід від Гуляйполя, провели розвідку та визначили напрямки можливого наступу противника.

Це дозволило сконцентрувати додаткові резерви. Третина усіх сил окупантів, що наступали, були уражені саме нашими безпілотниками, попри туман і погану видимість. Також наші позиції додатково були облаштовані стрілецькою зброєю, артилерією, мінометами. Все це не дало змогу ворогу реалізувати хоча б мінімальний план,

– розповів Кузан.

Крім того, українські позиції були посилені стрілецькою зброєю, артилерією та мінометами, що не дозволило ворогу реалізувати навіть мінімальний план. Скоординовані дії Сил оборони дали змогу не лише відбити наступ, а й завдати противнику втрат, які доведеться відновлювати тривалий час.

Це зірвало плани російських військ на весняну наступальну кампанію. Водночас Кузан застеріг, що Росія не відмовиться від подальших наступів, однак її можливості будуть обмежені через нестачу підготовлених резервів.

Останні зміни по фронту біля Запоріжжя