Б'ються головою об стінку, – військовий оглядач спрогнозував сумний для Росії наслідок наступу

У російських окупантів є наказ наступати вперед попри шалені втрати. Є думка, що вже почався весняний наступ ворога. Однак ці наступальні дії малопідготовлені.

Проте українські захисники чинять потужний опір. Військовий оглядач Денис Попович зауважив 24 Каналу думку, що якщо протягом перших днів після початку не видно, що наступ є успішним, то він не принесе особливих результатів.

Читайте також Весняний наступ починається: що Росія задумала на Запоріжжі і в чиїх руках перевага

Чи буде наступ ворога успішним?

За словами Дениса Поповича, зараз складно сказати, чи це вже велика наступальна кампанія, яку можна порівняти з тим, що було у 2025 році. Однак ворог намагається наступати вже три дні.

Вони б'ються головою об стінку. Якщо підсумовувати ці три дні, то ця наступальна компанія має малопідготовлений характер. Величезні втрати. Просування у них мізерне. Якщо просування нема в перші дні наступу, то цей наступ, очевидно, не буде успішним,

– пояснив військовий оглядач.

Що відомо про наступ росіян?