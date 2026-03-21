Б'ються головою об стінку, – військовий оглядач спрогнозував сумний для Росії наслідок наступу
- Російські окупанти мають наказ наступати вперед попри значні втрати, але їхні наступальні дії малопідготовлені.
- Військовий оглядач Денис Попович припустив, що без успіху в перші дні наступу кампанія не принесе особливих результатів.
У російських окупантів є наказ наступати вперед попри шалені втрати. Є думка, що вже почався весняний наступ ворога. Однак ці наступальні дії малопідготовлені.
Проте українські захисники чинять потужний опір. Військовий оглядач Денис Попович зауважив 24 Каналу думку, що якщо протягом перших днів після початку не видно, що наступ є успішним, то він не принесе особливих результатів.
Чи буде наступ ворога успішним?
За словами Дениса Поповича, зараз складно сказати, чи це вже велика наступальна кампанія, яку можна порівняти з тим, що було у 2025 році. Однак ворог намагається наступати вже три дні.
Вони б'ються головою об стінку. Якщо підсумовувати ці три дні, то ця наступальна компанія має малопідготовлений характер. Величезні втрати. Просування у них мізерне. Якщо просування нема в перші дні наступу, то цей наступ, очевидно, не буде успішним,
– пояснив військовий оглядач.
Що відомо про наступ росіян?
Третій армійський корпус повідомив, що росіяни пішли в масштабний наступ на семи напрямках. Окупанти 19 березня здійснили наймасштабнішу спробу прориву на Лимансько-Борівському напрямку. Ворог атакував одразу на семи ділянках фронту. ЗСУ завадили наступу і завдали ворогу великих втрат у техніці та живій силі.
За інформацією ISW, Росія готується до наступу. Загарбники активізували механізовані атаки одразу на кількох напрямках фронту. На думку аналітиків, це частина підготовки до масштабного весняно-літнього наступу.
Видання Associated Press пише, що Росія готує новий великий наступ на 1200 кілометрів фронту. Зараз ворог накопичує резерви. А бойові дії можуть пришвидшитися через кращі умови на місцевості.