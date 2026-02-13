В "Ахіллесі" розкрили цілі Росії на весняний наступ

Росіяни продовжують наступальні дії. Навесні пріоритетною метою для ворога залишиться Донецька область. Також окупанти хочуть повністю окупувати Луганську область.

Крім того, загарбники продовжать діяти щодо Запорізької області. Командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес", Герой України Юрій Федоренко назвав 24 Каналу цілі ворожої армії під час весняного наступу.

Які плани ворога на весну 2026 року?

Юрій Федоренко розповів, що пріоритетом для росіян є Донецька область. На усіх напрямках щодня фіксують десятки бойових зіткнень з окупаційними військами. Відбувається сотні обстрілів найскладнішими системами як реактивного вогню, так і з авіації, якими ворог тероризує прифронтові міста й селища. Зокрема, варто згадати бомбу, яку загарбники закинули у Краматорськ.

Також ворог намагається окупувати Луганську область. Однак росіянам не вдається дотиснути. Уже 4 рази вони заявляли, що нібито повністю захопили Луганщину. Однак ЗСУ не дають ворожому війську виконати це завдання.

Щодо Запорізької області ворог дуже хоче посунути Сили оборони, мати можливість вийти на той рубіж, який дозволив би взяти під контроль окремі райони Запоріжжя за допомогою ствольної артилерії. Там є серйозне виробництво різних номенклатур. Зокрема, тих, які відповідають за оборонно-промисловий комплекс.

Противник намагатиметься зруйнувати його. Тому для нього важливо посунути фронт, щоб мати передумову максимально завдавати вогневі ураження і перетворювати Запоріжжя на ті міста-привиди, які зараз перебувають у тимчасовій окупації. Чи вдасться ворогу здійснити ці наміри? За моїм переконанням, ні. І не просто в осяжній перспективі, а загалом,

– зазначив командир.

Сили оборони змогли стабілізувати ситуацію на Запорізькому напрямку. Вдала комунікація між Генштабом, Міністерством оборони та новим міністром дали можливість вплинути на ворога, пошкодивши його спроможність до ефективного управління військами шляхом відключення Starlink. Були сплановані дії на різних відтинках фронту, де ЗСУ змогли повністю або частково перейняти тактичну ініціативу.

Готуємося до того, що 2026 рік з огляду на аналіз лінії боєзіткнення, економічний стан противника, його виробничих спроможностей, мобілізаційного залучення та кадрового ресурсу для ведення бойових дій – це рік фінальних, найскладніших битв за весь період повномасштабної війни. Перша половина 2027 року – це період, коли найбільш активна фаза бойових дій почне згасати,

– додав військовий.

