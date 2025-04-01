Хочуть мобілізувати 160 тисяч строковиків: у ЦПД пояснили, чому Росія оголосила масовий призов

Навесні Кремль планує залучити до війни проти України ще 160 тисяч мобілізованих. Це найбільша кількість новобранців, яку Росія призивала до війська за три роки повномасштабної війни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

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У Росії відбуватиметься наймасовіший призов до армії

У Росії скоро може початися масова мобілізація, для якої відбуватимуться облави. До війська можуть призивати навіть студентів. У Кремлі з 1 квітня до 15 липня 2025 року хочуть залучити до військової служби 160 тисяч осіб. Їх обіцяють не відправляти на так звану "СВО", але, ймовірно, новобранці поповнять лави окупантів.

Як зазначають у ЦПД, такий масштабний призов строковиків у Росії стане найбільшим за останні 14 років. Ба більше, навіть під час війни в Україні до російської армії долучалося менше чоловіків.

У 2022 році навесні на службу було направлено 134,5 тисяч осіб, восени – 120 тисяч. У 2023 р. навесні до війська призвали 147 тисяч і 130 тисяч восени. А у 2024 році – 150 тисяч та 133 тисяч осіб відповідно,

– повідомили в Центрі протидії дезінформації.

Попри заяви влади країни-агресорки, новобранці, потрапивши на службу, добровільно-примусово підписують контракти та, як наслідок, ідуть на фронт. Такий призов для Кремля стане одним зі способів компенсувати великі втрати на війні.

Відтак Росія, попри офіційні заяви про мир, насправді бажає все ж продовжувати бойові дії.

Під час весняного призову строковиків у Росії повістки надсилатимуть за допомогою централізованої інформаційної системи. Вони будуть не лише паперові, а й електронні. До того ж російська влада збільшує фінансові виплати для контрактників, аби залучити більше громадян до війни.