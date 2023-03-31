Військовий оглядач спрогнозував перспективи весняного призову в Росії

Диктатор Владімір Путін підписав указ про весняний призов. Вони збираються добрати в армію ще майже 150 тисяч строковиків, хоч обіцяють, що не залучатимуть їх до війни.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, потрібно все ж таки розділяти призов 150 тисяч людей та мобілізацію. Там обіцяють, що їх не залучатимуть до війни. Однак цілком ймовірно, що строковиків змушуватимуть підписати контракт, щоб доправити їх в окупаційні підрозділи.

Дивіться також Еволюція деградації: як Росія пересідає на стару техніку і чому мобілізовані горітимуть у Т-34

В Росії триває прихована мобілізація

Як зазначив Попович, в Росії досі триває мобілізація в прихованій формі. Вони відправили вимогу у більш ніж 40 регіонів, щоб людей викликали у військкомати нібито для перевірки облікованих даних. А там вже намагаються примусити "добровільно" підписати контракт для участі у війні.

Якщо людина буде відмовлятися підписувати, то до неї застосують певні заходи впливу, погрози тощо. Так чи інакше це буде примусово. Але все робиться приховано, щоб уникнути збурення серед людей, чого не хочуть в Кремлі,

– зауважив Попович.

Важливо – Резніков зробив важливу заяву щодо контрнаступу ЗСУ: дивіться відео

Зрозуміло, що таке військо не буде якісним. Вони лише розмиють підрозділи, які мають бойовий досвід. Однак тут ще варто пам'ятати й інше – на таку кількість мобілізованих потрібна значна кількість офіцерів, яка зможе хоч щось з цього сформувати.

Є інформація, що є проблеми з літньою формою одягу. Потрібна також мотивація. Є багато випадків, коли росіяни на фронті протестують і не розуміють, навіщо вони воюють. Потрібне також озброєння, амуніція. На цьому базуються висновки, що це може послабити російську армію. Хоча нам від цього не легше, бо вони будуть давити масою,

– пояснив Попович.

Весняний призов послабить російську армію – ISW