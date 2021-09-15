У ДСНС наголосили, що Дар'я була однією з найкращих працівниць. Вона не боялась експериментувати та завжди тримала руку на пульсі.

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Дар'я була волонтером Червоного Хреста. Вона допомагала усім, хто потребував допомоги.

Як людина Даша була неймовірно доброю, товариською, компанійською. Надійним другом, чарівною дівчиною, прекрасною подругою. Все ще не можемо повірити, що світлої, життєрадісної, діяльної, фахової Даші вже нема з нами,

– кажуть у ДСНС.



Загибла речниця / Фото ДСНС

На фейсбук-сторінці загиблого Олексія Кавлака зазначено, що він був членом "Українського легіону". Також він був долучений до організації Aid Brothers, яка вчить надавати першу домедичну допомогу. Останній пост на сторінці Кавлака був опублікований 12 вересня.

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