Після війни постійно "накривало": ветеран поборов депресію та створив ІТ-компанію

В Україні, де восьмий рік триває війна, дедалі більшає спільнота ветеранів і ветеранок. Історію полтавця Олекси Коби, який після повернення з війни започаткував курси ІТ і групи підтримки для ветеранів, а також ініціював суспільну дискусію через виставку власних картин, розповів Ukraїner.

Олександр Коба, якого друзі й знайомі називають Олексою, народився і живе на Полтавщині. У 2012 році Олекса з однодумцями започаткував студентський рух "Злам стереотипів".

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Коли на початку 2014 року Росія окупувала Крим і розпочала війну проти України, Коба фактично прямо з полтавського Євромайдану поїхав на фронт.

Це було таке бажання, щоб ти долучився до захисту своєї країни. Тобто це не бажання, щоб ти якусь форму вдів, чи не бажання, що ти доброволець. А бажання саме, що ти частинка цієї сили, яка зупинила російську агресію,

– пояснив ветеран.

Олекса воював в складі батальйону "Дніпро-1" неподалік Новоазовська та тримав оборону у селі Піски. Фізично хлопець повернувся з війни у кінці 2015 року.

Реабілітація після війни

Проте ментально й духовно процес повернення триває й досі. Одразу після повернення в Олекси розпочалася депресія, прояви агресії та захоплення алкоголем.

Втім, вже за кілька місяців хлопець опанував себе й пішов на курси ІТ для ветеранів та курс тілесно-орієнтованої психотерапії від громадської організації "Побратим".

У період реабілітації в Олекси виникло раптове бажання малювати. "Мене постійно накривало, тобто я постійно впадав в якусь прострацію", – пригадав Коба.

Згадував похорон друзів, інші критичні моменти. І в якийсь момент я просто прокинувся, і перша думка в мене була, що треба купити фарби і щось намалювати,

– зазначив ветеран.

Створити першу виставку власних картин Олексу вмовила подруга-волонтерка, апелюючи до того, що виражений у картинах досвід може допомогти іншим ветеранам.

Після першої виставки Олекса поїхав зі своїми картинами містами України, аби розповісти про те, яким буває процес реабілітації ветеранів, та надихнути інших.

Створення компанії IT BRO

Через 1,5 роки після закінчення курсів Олекса Коба разом зі своїм військовим побратимом з Дніпра створили власну компанію з розробки веб-сайтів IT BRO.

Особливу увагу у своїй справі вони приділяють тому, щоб мотивувати бізнес створювати україномовний контент, а також запроваджувати програми соціальної відповідальності.

Зокрема, Коба та його побратим й самі допомагають іншим ветеранам змінити професію. Для цього вони створили IT BRO Academy.

Нині діяльність Олекси частково нагадує те, що вони робили ще студентами на вуличних лекторіях: збирали людей й розповідали їм про Україну, допомагали побачити себе в ній.

Проте зараз Олекса говорить, що намагається поговорити з меншою кількістю людей, але зробити це якісніше, аби допомогти їм стати кращими і сильнішими.

Більш про Олексу та підтримку ветеранів: дивіться у відео Ukraїner