"На фронті мо**алі вас мало били": у Львові через конфлікт у черзі ображали військового

У Львові пара у черзі одного із банків образила військового. Чоловік хотів, що його прийняли без черги, як це дозволяє закон військовослужбовцям, що й спровокувало конфлікт.

Він нещодавно повернувся з фронту із важким діагнозом – повна закупорка внутрішньої сонної артерії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис постраждалого військового Романа Яворського.

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"Руки-ноги є – який ти ветеран"

Жінку обурила спроба військового пройти без черги, який хотів оформити картку по інвалідності. Він розповів, що вона почала кричати й ображати його, називаючи "брехлом" та "боягузом".

За словами Романа Яворського, жінку обслужили раніше, але згодом вона повернулася зі своїм чоловіком, після чого й продовжився конфлікт.

Краще б мос**лі тебе вбили! Руки-ноги є – який ти ветеран? Твоє місце на Кульпарківській (вулиця, де розташована Львівська психіатрична лікарня – 24 Канал),

– кричали військовому.

Працівниця банку вивела пару на вулицю, де ті продовжували кричати. Окрім того, жінка плюнула на військового, кидаючи зворотні звинувачення.

"З таким хамським та злобним ставленням до себе, як до ветерана і учасника бойових дій, ще не стикався. Чи не вперше з того часу, як наприкінці минулого року повернувся з фронту, мене накрило, відчув себе безсилим. Коли тобі кажуть, що мало вас мос**лі били на фронті, коли на тебе плюють, то тяжко втриматись", – написав Роман Яворський.

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Він розповів, що після хвилі образ на емоціях не стримався і сказав їй усе, що думав.

У голові лунали її слова, що її син теж служить. Але як мати, котрої син служить може побажати іншому військовому, щоб його мос**лі вбили. І заради чого? Заради місця у черзі. В голові не вкладається!

– написав військовий.