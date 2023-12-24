Двоє ветеранів морської піхоти США загинули в Україні, захищаючи бойових товаришів, – ЗМІ
Джерело:Голос Америки
Американські та британські ЗМІ повідомили про загибель в Україні двох ветеранів морської піхоти США на початку грудня.
ЗМІ посилаються на родини загиблих бійців та побратимів. Офіційно США не повідомляють про загибель американських добровольців в Україні.
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Обидва добровольці загинули у грудні
- Ітан Гертвек – каліфорнієць, загинув в Україні 8 грудня.
"За 11 днів до того, як мав повернутися додому в США", – ідеться в повідомленні одного з американських видань.
- Ветеран морської піхоти США Грем Дейл, який народився в Ірландії, а пізніше емігрував до Штатів, загину у бою з росіянами 9 грудня.
Загиблий в Україні доброволець з США Грем Дейл / Фото taskandpurpose
За словами його побратима, ветерана армії США Райана О'Лірі, Дейл загинув відбиваючи атаку російських військ, які прорвали лінію його підрозділу.
Замість того, щоб відступити або сховатися, він втік у бій. Дейл убив кількох ворожих солдатів, перш ніж був поранений. Ворожий штурм було припинено завдяки його діям і тим українцям, які були разом з ним, які не допустили провалу лінії,
– зазначив О'Лірі.
Товариші забрали американця з бою бою та намагалися врятувати його життя, але він помер унаслідок отриманих поранень.Важливо. За даними американського видання, щонайменше 46 американців загинули в Україні з лютого 2022 року, зокрема 11 ветеранів морської піхоти.