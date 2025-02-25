Злочинність вже росте: ветерани "СВО" починають справжнє свавілля в Росії

Багато колишніх ув'язнених, які брали участь у війні проти України, повернулись після завершення контракту до Росії. Там вони вчиняють злочини й проти своїх громадян.

Відомо, що так звані ветерани "СВО", повернувшись із фронту, вбили понад 400 людей. Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова розповіла 24 Каналу, що пересічні росіяни з великою пересторогою реагують, коли ті підходять до дітей.

Дивіться також Ціни злітають навіть на хліб: Росію поступово поглинає інфляція

Росіяни не сприймають ветеранів "СВО"

Ольга Романова пригадала один із випадків, коли у школі батько побив російського військового, що повернувся із війни в Україні. Той прийшов на зустріч із дітьми, щоб, ймовірно, розповісти, про свої "подвиги" там.

Такі історії не є чимось унікальним, все тільки починається. Їх (ветеранів "СВО" – 24 Канал) ніхто не чекає і не планує далі платити гроші та висловлювати повагу. Вже зростає злочинність,

– сказала голова благодійного фонду "Русь сидящая".

Вона припустила, що всіх в'язні, які опинились на фронті в Україні, після завершення війни покличуть працювати в поліцію чи росгвардію.

Цікаво. Засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін заявив, що російські злочинці, яких відправляли воювати в Україну, після повернення додому продовжують скоювати вбивства, крадіжки та зґвалтування. Кремль намагається це замовчувати. Осєчкін наголошує, що це "бомба уповільненої дії", наслідки якої Росія відчуватиме ще десятиліттями.

У силових відомствах країни-агресорки серйозний дефіцит кадрів. Однак практика залучення злочинців до правоохоронних структур може ще більше підняти рівень злочинності у Росії.