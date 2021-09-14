Ветерани війни та сім'ї загиблих отримають нові соціальні гарантії, – Верещук

Володимир Зеленський 11 вересня підписав указ про соціальні гарантії для ветеранів і сімей загиблих. У проєкті держбюджету на 2022 рік передбачать на це видатки.

Ірина Верещук заявила, що уряд має виконати завдання, які поставив президент. Тому в бюджеті на 2022 рік передбачать компенсації за належні для отримання житлові приміщення.

До теми Соцгарантії для ветеранів і сімей загиблих: Зеленський підписав указ про грошові виплати

Верещук розповіла, яких соцгарантій чекати військовим

Нардепка від "Слуг народу" запевнила, що "ті, хто ризикують своїм життям, захищаючи державу, мають бути впевнені, що і держава про них подбає".

Невдовзі уряд має виконати ряд завдань, які поставив перед ним президент своїм указом №466. У проєкті державного бюджету на 2022 рік передбачатимуться видатки на виплату грошової компенсації для ветеранів війни та сімей загиблих за належні для отримання житлові приміщення,

– запевнила Верещук.

Чіткі умови та механізм отримання грошової компенсації регламентують постановою Кабміну № 719 від 19 жовтня 2016 року. Ірина Верещук пояснила, що грошову компенсацію виплачуватимуть "у повному обсязі в порядку черговості взяття на квартирний облік та звісно ж з урахуванням категорії отримувача".

"Ветерани війни та сім'ї загиблих мають змогу самостійно обирати житло, яке може бути розташоване у будь-якому населеному пункті України", – запевнила нардепка.

Що передбачає указ президента

11 вересня Володимир Зеленський підписав указ № 466/2021. Він передбачає забезпечення соцгарантій для ветеранів війни, сімей загиблих військових, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Ба більше, президент поставив завдання Кабміну вжити заходів щодо соцзахисту згаданих категорій громадян. Він доручив забезпечити з 2022 року функціонування Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Мовилось про передбачення у держбюджеті на 2022 рік видатків на виплату грошової компенсації для отримання житлові приміщення.

Зеленський закликав уряд затвердити Державну цільову соціальну програму забезпечення реалізації права на житло осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України до 2025 року.

Компенсації отримають – сім'ї загиблих, зниклих безвісти або померлих унаслідок поранення на війні, осіб з інвалідністю I-II груп (включно з тими, які її отримали внаслідок бойових дій на території інших держав та внаслідок подій під час Майдану), внутрішньо переміщені особи, які є учасниками у війні на Сході, сім'ї учасників бойових дій на території інших держав, які загинули, зникли безвісти або померли внаслідок поранення, рідні "Небесної сотні", сім'ї загиблих учасників Революції Гідності та родин тих, кому посмертно надано звання Героя України.