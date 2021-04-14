З ветеранки Котеленець зняли підозру в жорстокому поводженні з українськими полоненими

Прокуратура зняла частину підозр з ветеранки АТО Вікторії Котеленець. Однак її досі підозрюють в участі в незаконному збройному формуванні на території окупованої Донеччини.
Джерело:"Ґрати"
Про рішення правоохоронних органів щодо Вікторії Котеленець повідомив виданню її адвокат Віталій Цокур.
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У чому поліція підозрювала ветеранку
Поліцейські стверджували, що Котеленець у 2014 році була учасницею так званого "народного ополчення Донбасу" і конвоювала "парад" українських полонених в Донецьку.
Вона схожа на конвоїрку з одного із фото ходи. Однак товариші по службі "Фортуни" (позивний Котеленець – 24 канал) з української армії заявляють, що сталася помилка. Мовляв, жінка на фото – це не Котеленець.
Яка ситуація тепер
За словами адвоката Цокура, 12 квітня слідчий вручив Котеленець нову підозру. Тепер її підозрюють тільки в участі в незаконному збройному формуванні. Важчу статтю – жорстоке поводження військовополоненими або цивільним населенням – прибрали з нової підозри.
Захисник назвав логічним те, що слідство відмовилося від епізоду з "парадом". Цокур зазначив, що захист подав портретну експертизу, яка підтверджує, що людина на фото – не Котеленець, а інша жінка – жителька Донецька Ольга Сухова.
Ми замовили свою експертизу, яка довела, що на фотографії – не Вікторія Котеленець, а конвоїрка Ольга Сухова. Ми знайшли свідка, який навчався з нею і впізнав на фото саме її,
– пояснив адвокат.
На його думку, стаття про жорстоке поводження з полоненими фігурувала в першій підозрі Котеленець, аби обрати їй максимальну міру запобіжного заходу – тримання в СІЗО без можливості вийти під заставу.
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Що відомо про затримання Вікторії Котеленець
- Її затримали в Києві 19 січня 2021 року біля Міністерства ветеранів, де жінка отримувала посвідчення учасника бойових дій. Того ж дня поліція пред'явила їй підозру.
- За версією слідства, Котеленець по фото з "параду" впізнали 4 українських полонених. Слідство також посилалося на портретні експертизи, які підтверджували, що на фото вона.
- 19 січня Печерський райсуд Києва заарештував Котеленець на 2 місяці – до 20 березня без права застави.
- 3 лютого Київський апеляційний суд скасував це рішення і відправив її під домашній арешт.
- 19 березня Печерський суд замінив цілодобовий домашній арешт нічним.