Після демобілізації захисники стикаються не лише з труднощами повернення до цивільного життя, а й із бюрократією, недосконалими державними сервісами та нерозумінням власних потреб з боку посадовців. Усе це заважає вибудувати системну підтримку тих, хто повертається з війни.

Про системні проблеми у взаємодії держави та ветеранів, а також про вкрай потрібні зміни у ветеранській політиці розповів аналітик Максим Колесніков в ефірі 24 Каналу.

Міністром у справах ветеранів має бути ветеран

Максим Колесніков вважає, що ветеранська політика потребує не просто кадрових змін, а послідовного підходу та кращого розуміння потреб людей, які повертаються до цивільного життя. Колесніков переконаний, що очолювати Міністерство у справах ветеранів має людина з відповідним досвідом, яка сама пройшла військову службу. До того ж ідеться не лише про професійні якості керівника, а й про символічне значення такого призначення.

У міністерстві у справах ветеранів присутність ветерана на посаді як політичний жест, безумовно, потрібна… Це не тільки про ефективність роботи, а й про певний меседж,

– наголосив аналітик.

Він звернув увагу, що серед демобілізованих захисників є чимало людей із серйозним управлінським та науковим досвідом. Тому знайти кандидата на посаду міністра серед них цілком реально.

«Кількасот тисяч людей – учасників БД, які вже цивільні. Тисячі – з великим адміністративним і науковим досвідом. Чому серед них ми не можемо знайти людину на посаду міністра, мені рішуче незрозуміло», – зазначив Колесніков.

Чому не можна прив'язувати допомогу ветеранам до бригад?

Ще одна проблема ветеранської політики, на яку вказав аналітик, – непослідовність рішень самого міністерства. Зокрема, Колесніков не згоден з підходами, за яких надання соціальних послуг або розподіл житла хочуть прив'язати до військових бригад та їхніх патронатних служб. Адже це не бере до уваги особливостей повернення захисників до мирного життя: більшість людей до повномасштабної війни не були військовими, а після демобілізації прагнуть повернутися до цивільного середовища та будувати життя у своїх громадах.

Прив'язувати надання їхніх послуг до бригад, так само як ідея передавати в бригаду право наділяти ветеранів житлом, – це суперечить поточним практикам,

– пояснив експерт.

Він також звернув увагу на проблему частих змін пріоритетів у роботі відомства. Навіть якщо в міністерстві сформована правильна команда, вона не зможе ефективно працювати, коли отримує принципово різні завдання протягом кількох місяців. Колесніков наголошує, що основою ефективної ветеранської політики має бути послідовність, а не постійний перегляд уже напрацьованих механізмів.

«Було би дуже добре, якби після зміни особи ми діяли в рамках поточного законодавства, напрацьованих позитивних практик, які, можливо, потребують вдосконалення, але не розвертаються на 180 градусів», – зауважив аналітик.

Із якими проблемами ветерани стикаються після демобілізації?

Окремо аналітик звернув увагу на повсякденні труднощі, з якими стикаються захисники після повернення до цивільного життя. Серед них – нестабільна робота державних цифрових сервісів, складнощі з отриманням важливої інформації та відсутність єдиного інформаційного центру, куди ветеран міг би звернутися по допомогу.

Це створює додаткові перешкоди людям, які й без того проходять складний етап адаптації. Замість зрозумілої системи підтримки вони змушені самостійно шукати потрібні контакти, з'ясовувати порядок отримання послуг і долати бюрократичні перепони. На переконання Колеснікова, держава має зосередитися на практичних потребах ветеранів, зокрема на доступі до соціальних послуг, житла та можливостей повернення до повноцінного цивільного життя.

Водночас експерт застерігає від узагальнень і некоректних публічних заяв про військових та ветеранів. Українське суспільство демонструє високу стійкість, а державним діячам важливо не створювати додаткових конфліктів і не заважати фахівцям виконувати свою роботу.

Що відомо про скандал із заявами Віталія Кіма

16 листопада міністр у справах ветеранів Віталій Кім дав інтерв'ю, у якому заявив про неминуче зростання злочинності та соціального напруження після повернення військових із фронту. Він також поставив під сумнів ефективність психологічної допомоги захисникам.

Ці висловлювання викликали гостру реакцію серед військовослужбовців, ветеранів та громадських діячів. У Верховній Раді ініціювали відставку міністра у справах ветеранів, а Рада ветеранів війни відреагувала на заяви Кіма та пояснила, чому такі висловлювання можуть формувати хибне уявлення про захисників.