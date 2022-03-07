Ви – герої світу, – Піонтковський звернувся до українців

Андрій Піонтковський дав оптимістичний прогноз українській державі. Він із захопленням звернувся до народу України, назвавши його героєм усього світу.

Про це російський публіцист сказав в ефірі 24 каналу. За його словами, українців навіть можна назвати "300 спартанцями".

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Піонтковський: Україна має стратегічну перемогу

Піонтковський зауважив, що українці зараз захищають увесь цивілізований світ від диктатора з ядерною бомбою. Ба більше, це ваша перша перемога у свідомості всього світу.

Ви одержали величезну моральну перемогу. Ви – герої світу,

– наголосив він.

Також, на думку російського публіциста, уже відбулась певна перемога над путінським режимом. Провалився план бліцкрига – блискавичної війни. Путін зовсім не розуміє, що робити далі, а на Росію "впали" дуже важкі санкції.

"Принципову стратегічну перемогу ви здобули. Просто її треба грамотно у співробітництві з союзниками довести до капітуляції путінського режиму", – підказав Піонтковський.



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