Ви маєте допомогти Україні, інакше війна прийде й до вас, – Бутусов звернувся до інших країн

Українські військові захищають увесь світ, даючи відсіч російським окупантам. Інші країни повинні усвідомити, що війна прийде й до них, якщо вони не стануть на бік України.

Про це заявив журналіст Юрій Бутусов в ефірі 24 каналу.

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"Увесь світ має уважно дивитися, що відбувається в Україні: на всі нюанси, на кожний обстріл, на кожну загибель, на кожну краплю крові, на кожного знищеного окупанта й розуміти – ви маєте у цій війні вже проведений фронт", – наголосив журналіст.

За словами Бутусова, фронт вже почався в Україні. Зараз наша держава захищає увесь світ.

Або ви стаєте на бік України, або на бік російського фашизму, який просто готовий знищити увесь світ,

– додав журналіст.

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