Ви не "освободители", ви – чума й кати, – Ющенко звернувся до росіян

Росія хоче захопити владу у Києві, однак їй цього зробити не виходить через гідну відсіч ЗСУ. Віктор Ющенко засудив загарбницькі дії росіян.

Ющенко беззаперечно написав, що ворог українців – московська хунта. Він назвав російський режим фашистським.

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"Вам цього Україна ніколи не вибачить! Принаймні в сьогоднішніх поколіннях. Ви – прокляті! Ви не "освободітелі" – ви чума, ви кати, які приносять муки на святу українську землю", – заявив третій президент України.

Він закликав росіян йти на свою землю, адже в Україну їх ніхто не кличе і не хоче бачити.

В жодній українській хаті, в жодному українському селі та містечку. Вас сьогодні може з радістю прийняти тільки сира українська земля,

– додав Ющенко.

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