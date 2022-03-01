"Ви не вмієте воювати, ви тікаєте": доброволець із Хорватії присоромив окупантів в Україні

Доброволець із Хорватії звернувся до росіян та заявив, що вони не вміють воювати. Єдине, що можуть, – це "гатити" "Градами" по мирних людях.

Відповідне звернення доброволець записав на відео. Зокрема він розповів, що воює за Україну з 2014 року.

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Доброволець розповів, що їм вдалось залучити тисячі іноземних добровольців, які або вже прибули в Маріуполь, або їдуть в місто. Натомість він звернув увагу на ницу та негідну поведінку російської орди.

Ви п******си, не вмієте воювати, ви тікаєте з поля бою. Ви тільки знаєте вбивати цивільних людей, стріляти "Градами", артилерією по школах, дитячих садочках, вбивати дітей,

– сказав доброволець.

Він також пригрозив росіянам деякими "подарунками", які іноземці прихопили з собою на війну проти Росії.

Запевнив, що "сувеніри" завдадуть ворогу серйозних втрат. Проте додав, що наразі орками й зовсім нема чого розраховувати на сприятливий для себе результат.

"Маріуполь був, є і назавжди буде українським. А то б***ло… Скоро ми закінчимо з ним. Не хвилюйтесь. Все буде добре. Смерть ворогам!", – запевнив доброволець.

Дивіться відеозвернення добровольця: Обережно! У відео присутня нецензурна лексика 18+

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