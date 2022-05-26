Ви сприймаєте нашу боротьбу за свободу як власну, – Зеленський звертається до латвійського Сейму

26 травня 2022 , 14:15
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Президент Володимир Зеленський виступає зі зверненням до Сейму Латвії. Глава держави подякував латвійському народу за підтримку у війні з Росією.

Глава держави під час звернення подякував за всю надану допомогу як від уряду Латвії, так і від звичайних громадян. Звернення Володимира Зеленського транслювали в ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Автор: Іван Магуряк