Ви сприймаєте нашу боротьбу за свободу як власну, – Зеленський звертається до латвійського Сейму
26 травня 2022 , 14:15Читать новость на русском
Президент Володимир Зеленський виступає зі зверненням до Сейму Латвії. Глава держави подякував латвійському народу за підтримку у війні з Росією.
Глава держави під час звернення подякував за всю надану допомогу як від уряду Латвії, так і від звичайних громадян. Звернення Володимира Зеленського транслювали в ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомляє 24 канал.
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