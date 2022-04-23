Вибило усі вікна та двері: окупанти на Сумщині обстріляли психоневрологічний інтернат

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України. 23 квітня під ворожий обстріл у Сумській області потрапив психоневрологічний інтернат.

Внаслідок артилерійського обстрілу російськими загарбниками у селі Атинське в інтернаті вибило вікна та двері. Про це у своєму телеграмі повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Важливо На Сумщині російські окупанти провокативно обстрілюють прикордонні райони

На щастя, людських жертв серед пацієнтів та працівників психоневрологічного закладу – немає.



Росіяни обстріляли психоневрологічний інтернат на Сумщині / Фото з телеграму Живицького



Внаслідок обстрілу в інтернаті вибило вікна та двері / Фото з телеграму Живицького

Також Живицький повідомив про обстріл у селі Бояро-Лежачі. Там ворог завдав удару по приватних будинках селян. За інформацією ОВА, жертв – немає.

Очільник Сумської ОВА закликав мешканців області бути пильними і обережними. Він нагадав, що існує ймовірність нових провокацій ворога.