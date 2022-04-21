"Вибір між бізнесом і життям": Зеленський розповів про відносин між Україною і Францією

Президент Володимир Зеленський розповів, що стосунки між України та Франції поліпшилися та потеплішали.

Володимир Зеленський вважає, що стосунки між державами змінилися через його особистий контакт з Президентом Франції Еммануелем Макроном.

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"Думаю, що йому (Макрону – 24 канал) дуже-дуже непросто, тому що велика кількість бізнесу у Франції орієнтована була на гроші та відносини з Росією. Була – зараз вже менше", – зазначив Зеленський.

На думку президента України, це повʼязано з історію Росії у Франції, і навпаки. Крім того, відомо, що російська еліта полюбляє Ніццу, Канни, має там свої яхти та вілли.

"Всі розуміють вплив російських грошей, олігархів та бізнесу. Але так вийшло, що президент Макрон і Франція повинні обирати між цим бізнесом, грошима і боротьбою за свободу, права людей, справедливість та просто за життя", – підсумував Володимир Зеленський.

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