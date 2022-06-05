Вибити росіян із Сєвєродонецька – можливо, але не стратегічно важливо, – Гайдай

Сергій Гайдай наголосив, що українські захисники можуть повністю вибити росіян із Сєвєродонецька. Однак це рішення ухвалюватиме військове командування.

У стратегічному плані це не має величезного значення, пояснив глава Луганської обласної військової адміністрації. Тоді росіяни відійдуть і з важкої артилерії з авіацією знищать все.

До теми Сєвєродонецьк поділений навпіл, окупанти зазнали великих втрат, 8 з них взяли у полон, – Гайдай

Сєвєродонецьк важливий у політичному плані

Гайдай зазначив, що стратегічно більше значення має Лисичанськ. Він розташований вище та вигідніше. Водночас в політичному плані Сєвєродонецьк – це обласний центр. Чиновник додав, що його відбиття потужно підніме наш моральний дух, а росіян навпаки деморалізує. Вони ж заявляли, що повністю його контролюють.

А як вони контролюють місто, де точаться бої? Тільки позавчора взяли шістьох полонених. Що ж це за контроль такий? Ми ж розуміємо, що вони просто брешуть,

– розповів Гайдай.

Яка зараз ситуація в Сєвєродонецьку

Гайдай констатував, що ситуація залишається важкою. Російський генерал Дворніков, який замінив Герасимова, отримав вказівку або захопити Сєвєродонецьк або перерізати трасу Лисичанськ – Бахмут до 10 червня.

Українські оборонці останніми днями посунули росіян в Сєвєродонецьку. Гайдай розповів, що місто поділене на дві частини, але навпіл, а не так, як було раніше. Водночас кількість обстрілів теж зросла. За словами очільника ОВА, окупанти знищують всю територію, яка контролюється українцями, повністю.

Він додав, що трасу Лисичанськ – Бахмут зараз не використовують, бо це на 99% означає потрапити під обстріл, втратити людей і машини. При цьому зараз кожна вантажівка – на вагу золота.

Скільки людей залишилось у Сєвєродонецьку

Гайдай відзначив, що зараз йдуть активні бойові дії, тому точну інформацію отримати неможливо. Коли бої розпочались безпосередньо у місті, там залишалось близько 15 тисяч людей. Вони не хотіли виїжджати.

Певна частина сиділа в укриттях, де не було зв'язку, тому не могли виїхати. Проте таких мало, бо протягом трьох місяців влада постійно наголошувала, що потрібно все ж таки евакуйовуватись.

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