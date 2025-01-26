Вибори без вибору: у Білорусі почали обирати "нового" президента

У неділю, 26 січня, у Білорусі почалися президентські вибори. З 08:00 виборчі дільниці вже почали працювати, й очікується, що вже сьогодні ЦВК може оголосити, хто стане "новим" президентом.

Єдина інтрига нинішніх виборів у Білорусі – чи наважаться Лукашенку "намалювати" ще більший відсоток підтримки, порівняно з 2020 роком – 80,1%, або ж буде ще більшим, ніж навіть у Путіна у 2024 році з 87%. Що зараз відбувається у Білорусі та як в Україні й світі реагують на вибори без вибору – повідомляє 24 Канал.

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У Білорусі стартували "вибори президента"

У неділю, 26 січня 2025 року, у Білорусі стартували так звані "вибори президента". Виборчі дільниці почали роботу о 08:00 й прийматимуть "голоси" до 20:00. Загалом, у Білорусі облаштували 5 325 виборчих дільниць. Водночас виборчі дільниці за кордоном – відсутні.

Ймовірно, вже ввечері можуть з'явитися "попередні результати", які не стануть несподіванкою. Окрім самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, є й інші "кандидати". Мовиться аж про 4 "конкурентів":

Олег Гайдукевич – лідер Ліберально-демократичної партії Білорусі, депутат Палати представників. Він вважається опозиціонером, хоча щодо зовнішньої політики висловлюється ще радикальніше, аніж Лукашенко.

Сергій Сиранков – перший секретар Центрального комітету Комуністичної партії Білорусі, великий шанувальник СРСР, який вважає себе справжнім комуністом.

Олександр Хижняк – лідер Республіканської партії праці та справедливості.

Ганна Канопацька – незалежний кандидат, бізнесвумен, колишній депутат Палати представників та донька першого доларового мільйонера у Білорусі.

Звісно, переможець давно відомий, й інтрига лише у тому, наскільки високий рівень підтримки "намалює" ЦВК. Усього Лукашенко балотувався на посаду президента 6 разів: у 1994, 2001, 2006, 2010, 2015 і 2020 роках. Майже щоразу, за даними ЦВК, він набирав понад 80% голосів.

Нагадаємо, що Лукашенко є президентом Білорусі з 20 липня 1994 року. 30 років тому він склав першу президентську присягу, й відтоді залишається при владі. На початку 2000-х років Лукашенко остаточно захопив владу. Справжнім ударом для нього стали вибори у 2020 році, коли громадяни підтримували Світлану Тихановську, однак ЦВК однаково віддала перемогу постійному президенту. Тоді Білорусь сколихнули масштабні протести, які тривали декілька місяців.

Від 2020 року Лукашенко вважається самопроголошеним президентом, адже його перемогу не визнали у світі. Коли стало відомо, що Тихановська стала отримувати більшість голосів, то у Білорусі "раптово зник інтернет" на 3 дні. Після того Лукашенко вже повернувся з впевненою "перемогою".

Вибори-2025 будуть проходити без міжнародних спостерігачів, у відкритих кабінках, де навіть немає штори для створення хоч якогось вигляду "конфіденційності", а Лукашенко вже попередив, що можливі "перебої" у роботі інтернету.

Цікаво, що, згідно з дослідженням Chatham House, проведеним у грудні 2024 – січні 2025 року, громадяни Білорусі вважають вибори "важливою подією". Однак брати участь у них вони не планують. Якщо у 2020 році голосувати збиралися 75% опитаних, то нині – лише 36%.

Україна не визнаватиме результати виборів у Білорусі

Речник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що наша держава не визнаватиме Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі. Він наголосив, що у цьому "дійстві", яке відбуватиметься 26 січня, для України немає "нічого неочікувано", а результати "відомі наперед".

Тихий також додав, що очевидним є і той факт, що Лукашенко залишиться союзником Путіна у війні проти України, що суперечить інтересам білоруського народу. Україна наголошує, що в Білорусі відсутні базові умови для проведення чесних і прозорих виборів відповідно до стандартів ОБСЄ.

Ми солідарні з позицією держав-членів Європейського Союзу, США, Канади, Великої Британії та інших демократичних країн щодо відсутності наразі в Білорусі базових умов для проведення чесних та прозорих виборів відповідно до стандартів ОБСЄ. Немає на сьогодні там таких умов і немає чесних справжніх виборів,

– наголосили в МЗС України.

ЄС назвав президентські вибори фіктивними

Глава дипломатичної служби Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що так звані "президентські вибори" у Білорусі є фіктивними. Вона наголосила, що основним претендентом на пост президента залишається Лукашенко, який керує країною вже понад 3 десятиліття.

За словами Каллас, результати виборів у Білорусі вже давно відомі й передбачувані. Посадовиця додала, що такі вибори без вибору є прямим порушенням демократичних принципів.